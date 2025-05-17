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У Путина придумали план из двух пунктов по Украине: о чем говорят новые заявления Пескова

Москва продолжает имитировать заинтересованность в мире

сегодня, 13:21 comments1965
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Кравцев Сергей

Буквально на следующие сутки после стамбульских переговоров Кремль выпустил пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который вновь стал накапливать информпространство бредом. При этом У Кремля есть план по двум пунктам. Именно на это и рассчитаны очередные заявления Пескова. Такое мнение высказала политолог Олеся Яхно.

У Путина придумали план из двух пунктов по Украине: о чем говорят новые заявления Пескова

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Политолог напомнила, что в частности, Песков заявил, что "РФ подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня". А также, что "для России принципиально то, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций РФ и Украины".

"Это очередное болтовня направлено на: 1. Имитацию со стороны РФ вроде бы мирных активностей. 2. Стремление постоянно навязывать ложный постулат, что не Россия, а Украина должна постоянно менять или делать для достижения мира", – прокомментировала Олеся Яхно.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль ответил, возможна ли встреча Путина и Зеленского.

Также издание "Комментарии" сообщало – казалось, что российский диктатор Владимир Путин очень рисковал, когда сначала начал всячески мешать продвижению американских инициатив по прекращению огня в Украине, а затем и вовсе проигнорировав переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые, что интересно, сам инициировал. Риск оказался оправданным, он не только не нарвался на новые санкции Запада, но получил очередную порцию комплиментов от президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале Financial Times.

Ранее "Комментарии" сообщали – Путин не рассчитывал, что Украина согласится: стала известна главная цель переговоров в Стамбуле.




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