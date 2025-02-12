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Кравцев Сергей
Путинский режим может создавать информационный фон для возможных атак в Балтийском море и против российских оппозиционеров за рубежом, чтобы дискредитировать Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Кремль. Фото: из открытых источников
По данным аналитиков ISW, ранее россияне заявляли, что ГУР планирует покушения на российских оппозиционеров, которые живут за рубежом, чтобы затем обвинить РФ в убийствах и сорвать будущие мирные переговоры.
В ISW отметили, что СЗР РФ уже обвиняла Украину и другие западные страны в организации фальшивых атак, чтобы очернить Украину и ослабить её единство с Западом.
Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим пытается ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли специалисты Института изучения войны.
В ISW отмечают, российские чиновники пытаются ограничить российских блогеров, которые сообщают о текущей линии фронта в Курской области, вероятно, в ответ на опасения, что Запад будет оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее обменять российскую территорию на оккупированную украинскую.
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