Путинский режим может создавать информационный фон для возможных атак в Балтийском море и против российских оппозиционеров за рубежом, чтобы дискредитировать Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Кремль. Фото: из открытых источников

"11 февраля Служба внешней разведки России заявила, что Главное управление разведки Украины с помощью неизвестных западных стран планирует подорвать иностранное судно в Балтийском море, чтобы подтолкнуть НАТО заблокировать доступ России к морю и начать прямой вооруженный конфликт между РФ и НАТО", – говорится в отчете.

По данным аналитиков ISW, ранее россияне заявляли, что ГУР планирует покушения на российских оппозиционеров, которые живут за рубежом, чтобы затем обвинить РФ в убийствах и сорвать будущие мирные переговоры.

В ISW отметили, что СЗР РФ уже обвиняла Украину и другие западные страны в организации фальшивых атак, чтобы очернить Украину и ослабить её единство с Западом.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим пытается ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли специалисты Института изучения войны.

В ISW отмечают, российские чиновники пытаются ограничить российских блогеров, которые сообщают о текущей линии фронта в Курской области, вероятно, в ответ на опасения, что Запад будет оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее обменять российскую территорию на оккупированную украинскую.



