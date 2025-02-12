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У Путина придумали новую пакость, как подставить Украину на Западе: что готовят

Аналитики ISW считают, что Кремль может готовить диверсии и убийства оппозиционеров за рубежом, чтобы обвинить Украину

сегодня, 12:47
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Кравцев Сергей

Путинский режим может создавать информационный фон для возможных атак в Балтийском море и против российских оппозиционеров за рубежом, чтобы дискредитировать Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

У Путина придумали новую пакость, как подставить Украину на Западе: что готовят

Кремль. Фото: из открытых источников

"11 февраля Служба внешней разведки России заявила, что Главное управление разведки Украины с помощью неизвестных западных стран планирует подорвать иностранное судно в Балтийском море, чтобы подтолкнуть НАТО заблокировать доступ России к морю и начать прямой вооруженный конфликт между РФ и НАТО", – говорится в отчете.

По данным аналитиков ISW, ранее россияне заявляли, что ГУР планирует покушения на российских оппозиционеров, которые живут за рубежом, чтобы затем обвинить РФ в убийствах и сорвать будущие мирные переговоры.

В ISW отметили, что СЗР РФ уже обвиняла Украину и другие западные страны в организации фальшивых атак, чтобы очернить Украину и ослабить её единство с Западом.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим пытается ограничить информацию о ситуации в Курской области, чтобы избежать обмена территориями во время потенциальных мирных переговоров. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли специалисты Института изучения войны.

В ISW отмечают, российские чиновники пытаются ограничить российских блогеров, которые сообщают о текущей линии фронта в Курской области, вероятно, в ответ на опасения, что Запад будет оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее обменять российскую территорию на оккупированную украинскую.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-11-2025
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