У Путина поставили новую задачу перед оккупантами: хотят захватить три города

Российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами – захватить сразу три города Донецкой области в течение осени. Речь о Покровске, Мирнограде и Доброполье. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что сейчас главная цель противника – установить контроль над Покровско-Мирноградской агломерацией. Россияне там формируют так называемый "коридор" от Никаноровки и Маяка в направлении Доброполья и стягивают туда дополнительные резервы.

"У них есть риск, что наши силы перережут эту "кишку", поэтому они подтянули туда целые бригады с других участков фронта", — отметил Бельский.

По его информации, первым объектом атаки определено Доброполье в направлении которого ранее враг уже пытался прорваться. В случае, если россияне смогут его оккупировать, то в дальнейшем планируют сосредоточить усилия на Мирнограде и Покровске. Затем российские захватчики планируют взять в кольцо Константиновку, чтобы отрезать украинские логистические маршруты и таким образом проникнуть в город.

Бельский рассказал, что враг несет существенные потери – только за минувшие сутки на Покровском направлении было отправлено в землю 153 оккупантов.

