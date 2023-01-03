У Путина осталось три варианта ведения войны с Украиной

Почти год назад Путин начал свою военную операцию, которая должна была длиться всего несколько дней. После нескольких больших неудач, российский президент должен определиться со стратегией на 2023 год. О трех вариантах, к которым может склоняться Путин, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Welt.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

После освобождения Херсона в сторону Путина полетела критика даже среди подконтрольной Кремлю общественности, однако не с призывами мира, а с просьбой к новым войнам. Несмотря на изменение тактики и постоянные массовые ракетные удары по Украине, оказалась бессильной, ведь не привела к значительным успехам. Теперь у Кремля есть три варианта для развития событий в 2023 году.

Тотальная война. Как российское общество проглотило санкции и мобилизацию, Путин может пойти дальше и сменить "спецоперацию" на тотальную войну. Тогда экономика РФ будет полностью переведена на военную, из-за более жестких санкций Путин введет массовую мобилизацию и начнет атаковать поставки западного оружия на территории НАТО. Таким образом Путин сможет и дальше продолжать тотальную пропаганду и о новой "Великой отечественной войне". Несмотря на такой вариант, у российской армии большие проблемы в организации и материально-технической базе, а сами россияне не в восторге от народной войны, когда это напрямую их касается. Корреспондент Welt Павел Локшин отмечает, что такой вариант маловероятен.

Отступление. Постоянная поддержка Запада, отсутствие мотивации у российской армии и проблемы на фронте могут вынудить Путина отступить. Такой шаг может быть опасен для российского президента, однако посредством пропаганды Путин смог бы такой позор попытаться превратить в успех.

"Народ еще мог бы ему простить уход, возможно даже из Крыма, но его элита спецслужб, наверное, нет", — пишет корреспондент Welt и добавляет, что вероятность отступления из Украины очень низкая.

Война на истощение. Несмотря на санкции, война длится почти год, а российские ракеты и беспилотники продолжают атаковать Украину.

"Путин с удовольствием констатирует, что на сегодняшний день в Украину не поставлен ни один танк "Леопард", – пишет Павел Локшин.

Таким образом, Путин ожидает, что Запад прекратит или исчерпает свои запасы военной техники, и, вероятно, будет не готов поставлять большое количество современного вооружения. Такой сценарий не требует от Путина больших жертв и может оказаться благоприятным, если не будет новых успехов от украинских войск. Корреспондент Welt считает такой вариант высоковероятным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об анализе финского генерала, назвавшего направление, с которого Россия будет атаковать в 2023 году.

Также "Комментарии" писали об американском сигнале для России. Дивизия США высадилась и тренируется на востоке Европы впервые со второй мировой войны.

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