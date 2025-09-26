logo

Война с Россией У Путина нашли очередной способ жесткого террора на оккупированных территориях: что происходит
У Путина нашли очередной способ жесткого террора на оккупированных территориях: что происходит

22 сентября руководитель оккупационных властей Каховки Павел Филипчук заявил, что в городе и окрестных селах Херсонской области начали заменять таблички и вывески на русскоязычные аналоги.

26 сентября 2025, 09:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская Федерация усиливает информационно-культурное давление на жителей оккупированных территорий Украины, в частности, путем активной русификации. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), в Херсонской области оккупационная администрация начала замену украинских вывесок на русскоязычные и даже советского образца.

У Путина нашли очередной способ жесткого террора на оккупированных территориях: что происходит

Фото: из открытых источников

Такие действия являются частью целенаправленной политики Кремля, целью которой является вытеснение украинского языка, культуры и национальной идентичности из публичного пространства.

Глава оккупационных властей в Каховке Павел Филипчук 22 сентября заявил, что в городе и окрестных селах уже производится замена вывесок на русскоязычные. По его словам, инициатива исходит от главы оккупационной администрации области Владимира Сальдо, ссылающегося на так называемый "закон о защите русского языка".

Этот закон был обновлен российским диктатором Владимиром Путиным 24 июня 2025 года. Поправки, которые вступят в силу в марте 2026 года, требуют, чтобы все надписи в магазинах, на товарах и инфраструктуре были исключительно на русском. Использование латиницы в названиях ЖК также окажется под запретом.

Новые требования также обязывают дублировать любой иностранный текст на русском – одинаковым шрифтом, размером и в том же месте. Как отмечают аналитики ISW, Россия использует эти нормы как инструмент полного вытеснения украинского языка из публичной жизни.

Филипчук добавил, что демонтаж украиноязычных вывесок теперь является общей ответственностью как оккупационных властей, так и местных жителей.

Как уже писали "Комментарии", глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине не должна лежать исключительно в Европе. По ее словам, США и НАТО должны брать на себя равноценную долю обязательств. Об этом Каллас сказала во время Генеральной Ассамблеи ООН. Особое внимание она уделила позиции президента США Дональду Трампу.



