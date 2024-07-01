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У Путина могут возникнуть серьезные проблемы: аналитики подсчитали танковые резервы России

Россия не успевает восполнять свои запасы танков. Кроме того, российские танки в резерве нуждаются в капитальном ремонте.

сегодня, 13:30
Автор:
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Slava Kot
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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла несколько тысяч единиц танков и другой бронетехники. Последние исследования показывают, что у россиян заканчиваются запасы военной техники, а танки, которые есть на складах, преимущественно в плохом состоянии и нуждаются в обновлении.

У Путина могут возникнуть серьезные проблемы: аналитики подсчитали танковые резервы России

В России кончаются танки. Фото из открытых источников

Newsweek и Süddeutsche Zeitung проанализировали резервы тяжелой военной бронетехники России с помощью модели искусственного интеллекта, изучившей спутниковые изображения 87 российских военных объектов, в том числе и 16 баз, где хранятся танки и другая бронетехника.

Например, исследование выявило, что 111-я Центральная танковая резервная база армии на юго-востоке России в апреле имела состав с 857 танками, однако фотографии со спутника свидетельствуют, что она в 2024 году почти пуста, а большинство танков было потеряно в первые месяцы войны.

Аналитик по вопросам обороны и военного анализа в Лондонском Международном институте стратегических исследований Майкл Джерстад, проанализировав данные, считает, что Россия на своих складах хранит еще около 3200 танков. Однако, по его словам, подавляющее большинство из них в плохом состоянии и нуждается в ремонте.

Старший научный сотрудник международного аналитического центра European Council on Foreign Relations Густав Грессель заметил, что Россияне теряют скорее технику, чем успевают восстановить.

"Россия теряет гораздо большее оборудование, чем может заменить, а запасы заканчиваются. Поэтому для Украины важно нанести россиянам такие большие материальные потери, чтобы в какой-то момент для них все стало критическим", — отметил Грессель.

Согласно данным Генштаба, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла более 8 тыс. танков. Аналитики из Oryx визуально подтвердили уничтожение 2144 танков. Кроме того, еще 518 российских танков были захвачены украинскими войсками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские танкисты "поздравили" Путина.

Также "Комментарии" писали о том, сколько танков "Леопард-1" получила Украина.



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Источник: https://www.newsweek.com/satellite-data-russia-tank-losses-ukraine-war-1918313
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