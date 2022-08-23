У Путина есть шанс сохранить Крымский мост: у Зеленского назвали единственное условие

Данилов напомнил, что это – военный объект, а потому он подлежит уничтожению. Но у Путина есть шанс его сберечь.

У главы Кремля есть шанс сохранить Крымский мост, если российская армия по нему полностью покинет полуостров. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Wyborcza .

" В этом нет ничего экстраординарного. Конечно, я уже говорил об этом в марте. Это – военный объект, через который перекидывается подкрепление для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", – заявил Данилов.

Данилов сообщил, что Украина вышлет россиян, если они откажутся убраться из оккупированного Крыма.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, рассматривает ли Украина возвращение Крыма военным путем . Во время своего вечернего обращения, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности ко второму саммиту Крымской платформы. И подчеркнул, что в этом году саммит, хоть и пройдет онлайн, но будет еще более мощным, чем в прошлом, – и по составу участников, и по тематике обсуждений. Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что военное вторжение РФ в Украину действительно изменило контуры возможного сценария возвращения в Крым. Если раньше речь шла только о размытой перспективе возвращения Крыма по дипломатическому пути в случае падения путинского режима и прихода к власти либеральных политиков, готовых вернуться к парадигме общепринятых международных отношений, то сегодня на повестке дня появился и силовой сценарий.