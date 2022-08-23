У Путина есть шанс сохранить Крымский мост: у Зеленского назвали единственное условие

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Лиля Воробьева
У главы Кремля есть шанс сохранить Крымский мост, если российская армия по нему полностью покинет полуостров. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Wyborcza .
Анатолий Данилов (фото из открытых источников)
Данилов напомнил, что это – военный объект, а потому он подлежит уничтожению. Но у Путина есть шанс его сберечь.
" В этом нет ничего экстраординарного. Конечно, я уже говорил об этом в марте. Это – военный объект, через который перекидывается подкрепление для сил агрессора. Поэтому этот объект подлежит уничтожению. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма по этому мосту", – заявил Данилов.
Данилов сообщил, что Украина вышлет россиян, если они откажутся убраться из оккупированного Крыма.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, рассматривает ли Украина возвращение Крыма военным путем . Во время своего вечернего обращения, 22 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности ко второму саммиту Крымской платформы. И подчеркнул, что в этом году саммит, хоть и пройдет онлайн, но будет еще более мощным, чем в прошлом, – и по составу участников, и по тематике обсуждений. Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина считает, что военное вторжение РФ в Украину действительно изменило контуры возможного сценария возвращения в Крым. Если раньше речь шла только о размытой перспективе возвращения Крыма по дипломатическому пути в случае падения путинского режима и прихода к власти либеральных политиков, готовых вернуться к парадигме общепринятых международных отношений, то сегодня на повестке дня появился и силовой сценарий.
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Обсуждения
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Ігор
23 августа 2022, 15:38
Ось і знов! Православна секта по кілька разів на день, в обумовлений час, повертається до Кремлівської Мекки, зі стандартною молитвою до своїх богів. Може на цей раз вони почують. А може, як до індейських вождів у Мексиці, які практикували криваві жертвоприношення (ховатись за цивільних)? Не їх у бункерах, не їх розкішні маєтки не чіпають. Тобто, молитви не даремні?