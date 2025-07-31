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У Путина цинично высказались о смертях украинцев после новой атаки

В Минобороны РФ традиционно заявили, что все назначенные объекты поражены

31 июля 2025, 12:38
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Кравцев Сергей

В оккупационной армии традиционно заявляют, что они бьют в Украине исключительно по военным целям и якобы к смертям среди мирного населения Украины он не причастны. Минобороны РФ заявило, что российские военные ночью нанесли групповой удар по предприятиям украинского ВПК, военному аэродрому и складу боеприпасов.

У Путина цинично высказались о смертях украинцев после новой атаки

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", – говорится в сообщении оборонного ведомства страны-агрессора. 

Отметим, российские оккупационные войска сегодня ночью, 31 июля, нанесли комбинированный удар по украинской столице. В результате обстрела известно о 6 погибших, среди них – ребенок. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Сейчас уже службы подтверждают 6 погибших. Из них 4 в Святошинском районе, 2 — в Соломенском", — отметил Тимур Ткаченко. 

По словам главы Киевской ГВА, среди погибших — ребенок, мальчик шести лет. При этом чиновник подчеркнул, что спасательная операция продолжается.

В результате такие в Святошинском районе разрушен подъезд жилого дома. Также вспыхнули пожары в нескольких нежилых постройках. В Соломенском районе повреждены квартиры в нескольких домах. Горели автомобили. Также пожары и повреждения на нескольких локациях нежилой застройки. В Голосеевском районе есть поврежденные здания. В частности, школы и детского сада. В Шевченковском районе ударной волной выбило окна в детском отделении медучреждения.

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