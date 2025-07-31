Новый вызов для ПВО: почему атака на Киев стала уникальной

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Кравцев Сергей
В небе над Украиной зафиксировали до восьми реактивных "Шахедов". Главная особенность этих дронов состоит в том, что эти беспилотники сложно распознать радиолокационным средствам. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
ПВО. Фото: из открытых источников
По его словам, именно поэтому, как уже сообщалось, для них характерен звук, отличающийся от обычного "Шахеда".
Юрий Игнат отметил, именно поэтому, на сегодня, есть угроза применения противником этих реактивных дронов.
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Также издание "Комментарии" сообщало – во время атаки по Киеву в ночь на 31 июля российские войска, предварительно, применили реактивные "Шахеды". Такое заявление сделал министр внутренних дел Игорь Клименко.
Министр отметил, что беспилотники "заходили" на столицу с разных сторон и после того, как вроде бы все успокоилось, через час пошла ракетная атака.