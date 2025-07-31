Новый вызов для ПВО: почему атака на Киев стала уникальной

В небе над Украиной зафиксировали до восьми реактивных "Шахедов". Главная особенность этих дронов состоит в том, что эти беспилотники сложно распознать радиолокационным средствам. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

ПВО. Фото: из открытых источников

"Реактивные БПЛА были зафиксированы вчера. Были зафиксированы до 8 реактивных БПЛА с северного направления. Вероятно, сегодня тоже такие БПЛА были среди обычных дронов-имитаторов, или же ударный БПЛА-шахед с двигателями внутреннего сгорания", — пояснил Игнат.

По его словам, именно поэтому, как уже сообщалось, для них характерен звук, отличающийся от обычного "Шахеда".

"Фактически, радиолокационно он отображается как крылатая ракета по параметрам полета, потому что скорость там может быть 500 плюс километров в час. Такие цели перехватывать могут далеко не все средства, которые мы сегодня применяем", — пояснил представитель ВС.

Юрий Игнат отметил, именно поэтому, на сегодня, есть угроза применения противником этих реактивных дронов.

"Конечно, массового применения их нет, есть единичные случаи, но вчерашний случай, вчерашняя ночь, показывает, что 8 таких БПЛА было точно зафиксировано", — добавил Игнат.

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Также издание "Комментарии" сообщало – во время атаки по Киеву в ночь на 31 июля российские войска, предварительно, применили реактивные "Шахеды". Такое заявление сделал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Министр отметил, что беспилотники "заходили" на столицу с разных сторон и после того, как вроде бы все успокоилось, через час пошла ракетная атака.



