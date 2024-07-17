У президента нашли символизм в дне рождения Меркель и трагедией с Боингом

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Ткачик Олеся
Десять лет назад российские военные, которых тот же "субъект Путин" отправил, чтобы они под видом "сепаратистов" отобрали у Украины Донбасс, сбили армейским зенитно-ракетным комплексом "Бук" Boeing 777. На борту рейса Malaysia Airlines Flight 17 было 298 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли, напомнил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк
По его словам, тогда казалось, что эта трагедия положит конец "начальной" войне, что жертв слишком много и международное сообщество обязательно вмешается. Подоляк говорит, что тогда казалось, что в XXI веке больше невозможны столь наглые и кровавые преступления, когда они совершаются против граждан США, стран ЕС, мощных государств Азии. Казалось, кто-то должен жестко, показательно поставить РФ на место и вынести десятки пожизненных приговоров, добавил он.
По его словам, последствия того безразличия больно ударили по Украине в 2022 году, убив теперь не сотни, а десятки тысяч человек.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по случаю 10-летней трагедии в ЕС снова призвали РФ признать свою ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать в совершении правосудия.
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