Десять лет назад российские военные, которых тот же "субъект Путин" отправил, чтобы они под видом "сепаратистов" отобрали у Украины Донбасс, сбили армейским зенитно-ракетным комплексом "Бук" Boeing 777. На борту рейса Malaysia Airlines Flight 17 было 298 пассажиров и членов экипажа. Все они погибли, напомнил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк

По его словам, тогда казалось, что эта трагедия положит конец "начальной" войне, что жертв слишком много и международное сообщество обязательно вмешается. Подоляк говорит, что тогда казалось, что в XXI веке больше невозможны столь наглые и кровавые преступления, когда они совершаются против граждан США, стран ЕС, мощных государств Азии. Казалось, кто-то должен жестко, показательно поставить РФ на место и вынести десятки пожизненных приговоров, добавил он.

"Мы ошибались, а массовое убийство было лишь прелюдией к великой геноцидной войне в Европе. За десять лет изменились только масштабы зверства. Так же мощно работала российская дезинформационная машина, и в мир был устремлен "брандспойт лжи". Так же беспомощными оказались международные организации. Такую же безжалостность проявил транснациональный бизнес, пытавшийся сохранить все возможные экономические связи с РФ", — заявил Подоляк.

По его словам, последствия того безразличия больно ударили по Украине в 2022 году, убив теперь не сотни, а десятки тысяч человек.

"Кстати, сегодня день рождения экс-канцлера Ангелы Меркель. Должен признать это совпадение символическим. Так же я должен сказать, что нужно перестать жить в иллюзиях по поводу РФ, бизнеса и возможного будущего", — добавил Подоляк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по случаю 10-летней трагедии в ЕС снова призвали РФ признать свою ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать в совершении правосудия.



