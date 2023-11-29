У Орбана навали причину, почему не будут поставлять оружие Украине

Венгрия никогда не будет поставлять оружие в Украину, поскольку "чем больше оружия будет поставлено, тем дольше будет продолжаться война". Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "CNBC".

Петер Сийярто Фото: из открытых источников

Сийярто отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в октябре с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выяснить, есть ли возможности для мира в продолжающемся конфликте.

Как отмечает CNBC, несмотря на то, что Венгрия является членом ЕС, она поддерживает более дружеские связи с Россией, выступая против европейских санкций в отношении Москвы и против попыток ограничить импорт российской нефти и газа. Венгрия защищает свое энергетическое сотрудничество с Россией, заявляя, что ей необходимо поддерживать поставки энергоносителей и бороться с инфляцией.

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины. В октябре венгерский премьер встречался с Путиным в Пекине.

Читайте также на портале "Комментарии" — уже не только Венгрия: еще одна страна ЕС захотела переговоров Украины РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – чем закончатся разногласия Евросоюза и Венгрии: о чем говорит позиция Украины. Эксперты детально проанализировали ситуацию.

Ранее "Комментарии" писали — насколько велика угроза, что Украина потеряет поддержку союзников: почему РФ давит на фронте.



