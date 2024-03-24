Российским захватчикам не хватает врачей в госпиталях, из-за чего они вынуждены завозить на временно оккупированные территории врачей из РФ, поскольку не доверяют местным медикам.

Врагу не хватает врачей. Фото из открытых источников

По информации Центра национального сопротивления, врачей завозят на ротационной основе, поскольку жить в "освобожденном регионе" россияне не спешат, несмотря на деньги от Кремля.

Отмечается, что недавно оккупанты привезли в Запорожье гастролеров из Удмуртии, прибывающих в госпитали. Официально врачи прибывают в регион во время отпуска. То есть Москва традиционно не признает своих прихвостней, а в случае "несчастного случая" их семьям не стоит рассчитывать на выплаты и льготы.

Центр сопротивления отмечает, что Россия не допускает международных организаций на временно оккупированные территории, поскольку не заинтересована в решении гуманитарных проблем.

Следовательно, подчеркнули в Центре сопротивления, завоз врачей из РФ для обслуживания госпиталей под видом "гуманитарной миссии" делает гастролеров законными целями для движения сопротивления.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель секретаря СНБО РФ Дмитрий Медведев прокомментировал стрельбу в концертном зале "Крокус сети холла" на северо-западе Москвы, в результате которой убиты более 130 человек. Он заявил, что все причастные к теракту должны быть уничтожены, в том числе официальные лица государства, которое кремлевский режим определит ответственным за организацию теракта.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продвинулись и захватили новые территории в окрестностях населенных пунктов Тоненьке и Бердичи в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области. Тяжелые бои с оккупантами также продолжаются в Ивановском, Георгиевке, Семеновке и Роботино.