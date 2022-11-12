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У оккупантов теперь новая столица Херсонской области

Коллаборанты и оккупанты заявляют, что теперь будут управлять Херсонской областью с Геническа

12 ноября 2022, 12:40 comments1508
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия после деоккупации Херсона назвала Геническ новой "столицей" оккупированной Херсонской области. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российской пропагандистское информагентство "ТАСС".

У оккупантов теперь новая столица Херсонской области

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Геническ был выбран временной столицей Херсонской области, там находятся основные органы власти, заявил так называемый "представитель" оккупационной "администрации региона".

Напомним, 9 ноября командующий российскими оккупантами в Украине Сергей Суровикин заявил, что армия РФ покидает Херсон. В то же время в Офисе президента Украины заявили, что не видят признаков сдачи Херсона без боя.

11 ноября в Главном управлении разведки сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. 

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсоне находятся Силы специальных операций Вооруженных сил, другие украинские защитники – на подступах к городу.

Читайте также на портале "Комментарии" — появилось официальное сообщение ГУР о Херсоне: ВСУ в городе.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Джо Байден и лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин встретятся на саммите G20 ("Большая двадцатка") на Бали (Индонезия) на будущей неделе. Это подтвердили и в КНР, и в США. Среди прочего они обсудят войну России против Украины, сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Какие ожидания от этой встречи? Можно ли рассчитывать, что Китай, пусть не явно, но надавит на РФ в ракурсе необходимости завершения войны против Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/tass_agency/165731
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