Как передает портал "Комментарии", все выходные российские захватнические войска продолжали штурмовые действия к юго-востоку от Северска возле Выемки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. 22 сентября войска РФ продолжали наступление в районе Часового Яра, однако здесь тоже без изменений линии фронта. Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска продвинулись в районе шириной до 1 км к западу от Клищиевки, но в ISW не нашли подтверждения.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что россияне продолжали наступательные действия в районе Григоровки и в направлении Майского, в районе Калиновки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки, а также в районе Ступочек и Белой Горы 21 и 22 сентября.

Путинская армия недавно незначительно продвинулась к югу от Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, подтверждают то, что оккупанты продвинулись дальше вдоль улиц Обрусева и Нью-Йоркской в центральной части Нью-Йорка.

Связанный с Кремлем российский военкор утверждал, что войска РФ захватили Нелиповку и продвинулись к востоку от поселка и в южной части Торецка. Российский блогер рассказывал, что войска РФ продвинулись на 650 метров по улице Центральной в центре Торецка, и захватили несколько жилых домов в северо-западной части Северного (восточнее Торецка).

21 и 22 сентября войска РФ продолжали наступать в районе Дачного, в самом Торецке и в направлении Щербиновки.

Российские оккупанты недавно незначительно продвинулись к востоку и юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 21 и 22 сентября, показывают, что войска РФ продвинулись к северу от Новоалександровки, к южной окраине Крутого Яра и к западу от Михайловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 22 сентября, показывают, что российские оккупанты продвинулись в полях северо-западнее Павловки.

Украинские и российские источники ISW утверждали, что войска РФ пересекли реку Кашлагач к западу от Угледара.

21 и 22 сентября российские захватчики вели наступательные действия около Константиновки, Екатериновки, Угледара, Водяного и Павловки.

Войска РФ недавно продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей. Геолокационные кадры от 21 сентября указывают на то, что российские подразделения продвинулись по улице Пятихатки к северу от Старомайорского.

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