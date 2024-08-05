У оккупантов может все посыпаться: куда экстренно перебрасывают дополнительные подразделения

На Харьковском направлении россияне окончательно увязли и теперь им становится все сложнее и сложнее удерживать те земли, которые удалось захватить. Из-за больших потерь российское командование приняло решение перебросить на Харьковское направление подразделения из Луганской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что оккупанты продолжают штурмовые действия на Харьковщине, но результативность "нулевая".

"Противник погибает, несет потери и отступает", — рассказал Виталий Саранцев.

Военный отметил, что средства, которыми враг пытается вести разведку, глушатся РЭБом или сбиваются.

Учитывая ситуацию, россияне осуществляют перегруппировку сил и перебрасывают военных с других направлений.

"Подразделение, которое сейчас выдвигается на Харьковщину, это 22-й мотострелковый полк. Он идет из Луганской области", — отметил Саранцев.

По его словам, также противник осуществляет внутреннюю ротацию.

"Он привлекает добровольческие подразделения или даже иностранных граждан, которых или принуждением, или обманом заставляет идти в бой. Это представители либо Ближнего Востока, либо среднеазиатских или африканских стран. Это могут быть студенты, гастербайтеры... Им обещают заоблачные деньги, но как правило, этот контингент не доживает даже до первой выплаты. Их как пушечное мясо бросают в штурмы, лобовые атаки и, не имея даже минимальной подготовки, они погибают", — рассказал Саранцев.

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