У оккупантов может все посыпаться: куда экстренно перебрасывают дополнительные подразделения

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Кравцев Сергей
На Харьковском направлении россияне окончательно увязли и теперь им становится все сложнее и сложнее удерживать те земли, которые удалось захватить. Из-за больших потерь российское командование приняло решение перебросить на Харьковское направление подразделения из Луганской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, что оккупанты продолжают штурмовые действия на Харьковщине, но результативность "нулевая".
Военный отметил, что средства, которыми враг пытается вести разведку, глушатся РЭБом или сбиваются.
Учитывая ситуацию, россияне осуществляют перегруппировку сил и перебрасывают военных с других направлений.
По его словам, также противник осуществляет внутреннюю ротацию.
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