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У оккупантов минус еще одна нефтебаза: где попали ВСУ

В оккупированных Ровеньках снова запылала нефтебаза после воздушной атаки

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей

Во временно оккупированных Ровеньках Луганской области в ночь на 12 октября произошел сильный пожар на нефтебазе. Перед огненным ЧС в регионе работали системы ПВО российских захватчиков из-за воздушной атаки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы.

У оккупантов минус еще одна нефтебаза: где попали ВСУ

Пожар на нефтебазе в Ровеньках. Фото: из открытых источников

Местные жители в сети делились комментариями о взрывах в районе города Ровеньки, которые были слышны этой ночью.

Между тем пропутинские паблики писали, что будто бы воздушная атака была "отбита" ПВО российских захватчиков. Какие именно цели якобы сбивали оккупанты – не уточняется.

Вместе с тем в сети появились кадры о горящей местной нефтебазе.

Кроме того, в сети были опубликованы фото со спутника данного нефтяного объекта в Ровеньках, по которому якобы был очередной "прилет" и произошел пожар.

Следует отметить, что удары по нефтеобъекту российских захватчиков в оккупированных Ровеньках происходят не впервые.

Так, например, нефтебаза в Ровеньках пылала перед тем в мае после "прилетов". В Луганске ОВА тогда отмечали, что разрушения на объекте были достаточно существенными.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России сильное пламя охватило сразу две нефтебазы. Так, в Воронежской области на территорию нефтебазы ООО "Аннанефтепродукт" упал дрон, в результате загорелась цистерна. Об этом в сети сообщил губернатор области Александр Гусев.

"В Аннинском районе Воронежской области средства РЭБ подавили украинские БПЛА, один из которых упал на территорию нефтебазы. Произошло возгорание пустой цистерны. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщил губернатор Воронежской области. 

Кроме того, в Пермском крае возник мощный пожар на частной нефтебазе в промзоне деревни Осенцы.




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