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У НАТО есть три варианта, как лишить россиян главного преимущества на фронте

Defence Express пишет о том, что в НАТО придумали, как бороться с российскими КАБами

сегодня, 10:42
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Кравцев Сергей

Не секрет, что россиянам во многом удалось захватить ряд украинских территорий в 2024 году именно благодаря своей тактики "засыпания" позиций ВСУ КАБами. Теперь же в НАТО придумали варианты противодействия российским КАБам. Об этом сообщает военный портал Defence Express.

У НАТО есть три варианта, как лишить россиян главного преимущества на фронте

КАБ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что подошел к концу 15 конкурс инноваций, стартовавший в феврале. Там определились три участника, которые предложили наиболее эффективные способы по борьбе с планирующими бомбами и получили поддержку от инновационной экосистемы НАТО.

Первое место заняла французская компания Alta Ares. Она предложила использовать искусственный интеллект для выявления, идентификации и прогнозирования траектории полета КАБов. Фирма адаптировала уже готовую систему, которая была создана для разведывательных миссий в Украине.

По информации издания, она использует алгоритмы ИИ для обработки видео и аудиозаписей. Система, помимо прочего, позволяет предвидеть возможные направления российской атаки для превентивных действий.

Второе место занял немецкий стартап Tytan Technology. Он предложил для борьбы с КАБами зенитный дрон Tytan, испытания которого начались в Украине в 2024 году. Аппарат имеет дальность полета более 15 км. Он способен развивать скорость до более чем 250 км/ч.

Третье место за еще одним французским стартапом Atreyd. Он предложил создать автономный рой дронов-камикадзе для перехвата бомб в полете с использованием ультразвуковой системы обнаружения и наведения.

По словам главы Командования НАТО по вопросам трансформации Пьера Вандье, в финал конкурса прошли 13 предложений из 40.

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Источник: https://defence-ua.com/weapon_and_tech/u_nato_znajshli_realni_varianti_protidiji_rosijskim_kabam_ta_ogolosili_novij_konkurs_po_sche_odnij_boljuchij_tematitsi-18429.html
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