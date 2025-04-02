У НАТО есть три варианта, как лишить россиян главного преимущества на фронте

Не секрет, что россиянам во многом удалось захватить ряд украинских территорий в 2024 году именно благодаря своей тактики "засыпания" позиций ВСУ КАБами. Теперь же в НАТО придумали варианты противодействия российским КАБам. Об этом сообщает военный портал Defence Express.

КАБ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что подошел к концу 15 конкурс инноваций, стартовавший в феврале. Там определились три участника, которые предложили наиболее эффективные способы по борьбе с планирующими бомбами и получили поддержку от инновационной экосистемы НАТО.

Первое место заняла французская компания Alta Ares. Она предложила использовать искусственный интеллект для выявления, идентификации и прогнозирования траектории полета КАБов. Фирма адаптировала уже готовую систему, которая была создана для разведывательных миссий в Украине.

По информации издания, она использует алгоритмы ИИ для обработки видео и аудиозаписей. Система, помимо прочего, позволяет предвидеть возможные направления российской атаки для превентивных действий.

Второе место занял немецкий стартап Tytan Technology. Он предложил для борьбы с КАБами зенитный дрон Tytan, испытания которого начались в Украине в 2024 году. Аппарат имеет дальность полета более 15 км. Он способен развивать скорость до более чем 250 км/ч.

Третье место за еще одним французским стартапом Atreyd. Он предложил создать автономный рой дронов-камикадзе для перехвата бомб в полете с использованием ультразвуковой системы обнаружения и наведения.

По словам главы Командования НАТО по вопросам трансформации Пьера Вандье, в финал конкурса прошли 13 предложений из 40.

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