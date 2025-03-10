Оккупанты сбросили КАБы на Запорожье: что известно

Ночью враг управляемыми авиабомбами ударил по с. Блакитное Запорожского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

КАБ. Иллюстративное фото

Взрывной волной и обломками частично разрушены два дома. 65-летний и 67-летний мужчины ранены. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По его данным, за прошедшие сутки ранения получил также 16-летний парень в результате вражеских ударов по Запорожской области.

За сутки оккупанты нанесли 407 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

▪ Войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Блакитному, Каменскому, Гуляйполю, Новоандреевке.

▪252 БпЛА разной модификации атаковали, Беленькое, Каменское, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

▪ 8 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Малую Токмачку и Щербаки.

▪ 141 артобстрел нанесен по территории Каменского, Беленького, Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки, Павловки.

Поступило 9 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей.

Также неспокойно сегодня было и в Полтавской области. Ночью враг в очередной раз атаковал область, сообщили в ОВА. В результате падения БпЛА в Полтавском районе повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника. К счастью, без пострадавших.

Также повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов устанавливается.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне заявляют о прорыве на Сумщине и успехах в Курской области.