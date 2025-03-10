logo

BTC/USD

82139.48

ETH/USD

2064.72

LTC/USD

96.04

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты сбросили КАБы на Запорожье: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты сбросили КАБы на Запорожье: что известно

Двое мужчин ранены в результате вражеского удара по Запорожью

сегодня, 07:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Ночью враг управляемыми авиабомбами ударил по с. Блакитное Запорожского района. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Оккупанты сбросили КАБы на Запорожье: что известно

КАБ. Иллюстративное фото

Взрывной волной и обломками частично разрушены два дома. 65-летний и 67-летний мужчины ранены. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По его данным, за прошедшие сутки ранения получил также 16-летний парень в результате вражеских ударов по Запорожской области.

За сутки оккупанты нанесли 407 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Блакитному, Каменскому, Гуляйполю, Новоандреевке.

252 БпЛА разной модификации атаковали, Беленькое, Каменское, Пятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.

8 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Малую Токмачку и Щербаки.

141 артобстрел нанесен по территории Каменского, Беленького, Пятихаток, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки, Павловки.

Поступило 9 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей.

Оккупанты сбросили КАБы на Запорожье: что известно - фото 2

Также неспокойно сегодня было и в Полтавской области. Ночью враг в очередной раз атаковал область, сообщили в ОВА. В результате падения БпЛА в Полтавском районе повреждены 3 жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника. К счастью, без пострадавших.

Также повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов устанавливается.

Оккупанты сбросили КАБы на Запорожье: что известно - фото 3
Оккупанты сбросили КАБы на Запорожье: что известно - фото 4
Оккупанты сбросили КАБы на Запорожье: что известно - фото 5
Оккупанты сбросили КАБы на Запорожье: что известно - фото 6
Оккупанты сбросили КАБы на Запорожье: что известно - фото 7
Оккупанты сбросили КАБы на Запорожье: что известно - фото 8
Оккупанты сбросили КАБы на Запорожье: что известно - фото 9

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне заявляют о прорыве на Сумщине и успехах в Курской области.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости