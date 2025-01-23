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"У нас переломный период войны": разведчик рассказал о "специфическом" отношении принудительной мобилизации

Военный заметил, что если человека довели до момента, когда он оказался в бусе ТЦК, это в определенной степени является следствием его ошибок.

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

Командир взвода "Кадзума", который служит в разведке, высказал свое мнение по поводу мобилизации, подчеркнув, что действительно желающие мужчины призывного возраста могут самостоятельно найти место в украинской армии. Поэтому он имеет своеобразное отношение к принудительной мобилизации.

"У нас переломный период войны": разведчик рассказал о "специфическом" отношении принудительной мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: 24 Канал

"В гражданской жизни есть много профессий, которые могут быть полезны в армии. К примеру, программисты — это чрезвычайно универсальные специалисты, способные решать множество задач", — отметил он в интервью для "РБК-Украина".

В то же время военный заметил, что если человека довели до момента, когда он оказался в бусе ТЦК, это в определенной степени является следствием его ошибок.

"Кадзума" отмечает важность индивидуального подхода в мобилизации. По его мнению, если правильно мотивировать человека и показать ему перспективы, открываемые службой в армии, он сам будет стремиться действовать.

"Сейчас в войне наступил переломный момент: мы либо выиграем, либо потеряем инициативу", — заявил он.

Военный также отметил, что многие путают военнослужащих с представителями ТЦК. К примеру, однажды к нему в торговом центре подошла женщина с просьбой не забирать ее мужа.

"Со временем начинаешь распознавать взгляды: уважаемые, безразличные или даже пренебрежительные", — добавил он.

Ранее появилась информация о возможности получения отсрочки в случае, если родители имеют инвалидность III группы. Как объясняют юристы, сын, например, матери с инвалидностью III группы, может претендовать на отсрочку только при официальном оформлении постоянного ухода за ней.

"Комментарии" уже писали, что западные партнеры еще с прошлого года намекают украинским властям на необходимость снизить мобилизационный возраст, чтобы наконец-то переломить ход войны и иметь преимущество над россиянами на поле боя.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?si=Kse1_Uok7LJB5Eo6&t=3228&v=BoBQx4DeeZM&feature=youtu.be
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