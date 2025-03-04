У Макрона заговорили об отдалении мира в Украине

В правительстве Франции выступили против прекращения предоставления Киеву военной помощи со стороны США. Ведь это отдалит мирное урегулирование войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр по делам Европы Бенжамен Хаддад, сообщает "The Guardian".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

"Если мы хотим мира, то решение приостановить поставки вооружения Украине укрепит мир или отдалит его? Оно отдалит его, потому что оно только укрепит положение агрессора", — заявил Хаддад.

В то же время заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик назвал этот шаг США "плохой новостью".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме подтверждают прекращение помощи Украине со стороны США. Между тем, западные аналитики уже делятся прогнозами, сколько же продержится Украина без американской военной помощи. Что в целом означает ситуация, напоминающая тупик, в котором оказалась Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Белый дом принял решение остановить военную помощь Украине, поскольку администрация Дональда Трампа хочет получить от президента Украины Владимира Зеленского извинения после пятничной ссоры с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом пишет CNN.

Ссылаясь на нескольких чиновников СМИ отмечает, Трамп и его помощники хотят получить от Зеленского признание своей вины – возможно, в форме публичных извинений – перед тем, как приступить к сделке по минеральным ресурсам или обсуждению вопроса о продолжении иностранной помощи. По словам одного из собеседников издания, решение о прекращении помощи, которое было принято поздно вечером в понедельник, является стратегией давления на Украину.



