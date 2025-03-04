США прекратили помощь Украине в войне: почему этот день войдет в историю

В Белом доме подтверждают прекращение помощи Украине со стороны США. Между тем, западные аналитики уже делятся прогнозами, сколько же продержится Украина без американской военной помощи. Что в целом означает ситуация, напоминающая тупик, в котором оказалась Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

США заморозили военную помощь Украине. Фото из открытых источников

"Черный понедельник Трампа"

Экс-дипломат, политический эксперт, заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан отмечает, что все-таки Трамп сделал то, о чем говорил. Вся без исключения военная помощь Украине остановлена. В том числе та, которая уже находится на кораблях, на борту самолетов, в аэропортах Польши и т.д.

"Думаю, этот день войдет в историю как "черный понедельник Трампа". Пытаюсь найти какие-то рациональные объяснения такого решения, и не нахожу. Во-первых, пользы для США от этого решения никакой, в том числе лично для Трампа. Напротив, это решение запускает необратимый процесс к делегитимизации Трампа и его политическому режиму. А репутации США нанесен такой ущерб, от которого они не оправятся многие годы. Во-вторых, это решение не только не приближает мир в Европе, наоборот, — оно спровоцирует еще более жесткую бойню на украинско-российском фронте на многие месяцы, а возможно и годы, вперед. Нам ведь, украинцам, отступать некуда. А россияне теперь почувствуют себя не только безнаказанными, но и всесильными, ведь их поддерживают не только иранцы, северокорейцы и китайцы, но и Трамп лично. Кроме того, не исключено, что они, как тараканы, полезут на территории других демократических государств, в других частях Европы. Где именно, можно только догадываться, не защищен уже никто, цена 5-й статьи Вашингтонского договора – дыра от баранки", – отметил экс-дипломат.

По его словам, есть еще третий момент, пострадает военно-промышленный комплекс США, ведь теперь рисковость при заключении контрактов с ним для всех зарубежных контрагентов возросла до небес. Никто не может предположить, какое настроение у Трампа будет завтра в отношении Германии, Франции, Турции или любого другого государства мира. Следовательно, все, кто сможет переориентироваться, будут избегать заключения долгосрочных контрактов с американскими производителями оружия, пока у власти Трамп.

В-четвертых, продолжает эксперт, потенциальные, ранее анонсированные встречи Трампа с Путиным, теперь стали насколько токсичными, что вряд ли он осмелится их организовывать. Следовательно, ключевое обещание Трампа относительно завершения войны между россией и Украиной нет никаких перспектив быть реализуемым. При участии Трампа так точно. В-пятых, громко проанонсированное соглашение о редкоземельных металлах с Украиной утратило актуальность. Если и не всегда, то на долго точно.

"В целом же противно наблюдать за действиями Администрации Трампа. Большего разочарования каким-то политиком или какой-то политической командой мирового уровня у меня лично еще не бывало", – подытожил эксперт.

Пришло время заняться укреплением сил обороны

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран отметил, что утром новости действительно ошеломили.

"Ну что ж, зато теперь мы точно знаем, кто есть кто в этом геополитическом мире… И давайте перестанем писать, что не предоставлением оружия американцы заставляют нас капитулировать. Никто не может заставить капитулировать 35 млн. страну, имеющую миллионную армию, и которая готова бороться за свое существование. Но, если мы не хотим капитуляции, то нам нужно не проклинать Америку в соцсетях и не ждать помощи от европейцев. Нам самим нужно становиться сильнее. Ибо единственным гарантом независимости и безопасности Украины были, есть и будут ВСУ. Поэтому предлагаю вместо того, чтобы писать посты в ФБ заняться укреплением сил обороны. Прекращайте говорить, что воевать должны не вы, а другие (добровольцы, полиция, государственные служащие, ветераны силовых служб, дети депутатов и т.д.", – отметил эксперт.

По его словам, нас ждет то, о чем мы давно говорили — воевать должны научиться каждый. Не факт, что все будут воевать, но все должны научиться.

Также Виктор Таран говорит, что придется возвращаться в практику ежедневных донатов. Эксперт советует всем украинцам не терять время, а пройти обучение по такмеду, стрелочному бою и оператору БПЛА (дрона).

"Пообщайтесь с подразделениями, куда можете мобилизоваться. Возможно, совсем скоро придется покинуть комфортные диваны и пойти в ВСУ. Отдельный вопрос к политикам, сейчас как никогда нужно действиями продемонстрировать миру наше единство. Реальное единство, а не показательное. И, конечно, нужно менять экономическую политику, переходить на военные рельсы, формировать правительство Национального единства. Все рецепты написаны давно и вы их отлично знаете. Помните, никому кроме нас эта страна не нужна. И никто, кроме нас, ее не сможет защитить. И никто, кроме нас самих, не сможет заставить украинцев капитулировать. Держим строй! Слава Украине!", – отметил Виктор Таран.

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