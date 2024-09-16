У Генштаба проблемы с адекватностью: в чем его просчет в Курской области

Верховный и Главком Владимир Зеленский и Александр Сырский заявляли, что контратаки россиян в Курской области абсолютно прогнозируемы, и мы к ним готовы и все запланировано.

Бои в Курской области

"Но если это у нас такой план, отступить и дать возможность россиянам восстановить контроль над ключевыми для них населенными пунктами и соединить свою группировку войск, то у нас проблемы с логикой и адекватностью", – заявил военный, аналитик группы "Левиафан" Николай Мельник.

По его словам, в начале сентября ВСУ дали возможность россиянам создать плацдарм возле Кореново, с которого они развернули атаку бронекулаком на Снагость (56 единиц техники). Вопрос, где были минные поля и хотя бы адекватные фортификационные оборонные сооружения перед Снагостью остается вопросом, добавил эксперт.

"Наши родители командиры попытались контракировать россиян, и, кстати, смогли замедлить движение россиян, но ключевое слово замедлить. К бойцам нет претензий наши солдаты отчаянно оставаясь в окружении сражались за Краснооктябрьское и Вишневое, но вопрос кто виноват в том, что пути для отступления были отсечены россиянами? – спрашивает Мельник.

По его словам, еще три недели назад, когда все начали радоваться тому, что Силы обороны смогли уничтожить все мосты через реку Сейм, он отмечал, что россияне скорее всего попытаются прорваться на соединение с "большой землей" и Снагость является ключевым населенным пунктом .

"Мы знали, что россияне сосредоточили на этом направлении 40 000 группировки, и остается вопрос, почему зная это все мы сейчас в авральном порядке пытаемся тушить все проблемы в стандартном авральном режиме", — говорит Мельник.

Что касается Покровского направления, то почему-то в Генштабе решили называть Кураховским, без существенных изменений.

"Россияне заканчивают захват Украинский и ведут бой разведкой у Горняка. Мешок восточнее р.Волчья уменьшается, хочется верить, что это контролируемое отступление", — добавил Мельник.

Напомним, портал Комментарии" рассказывал о целях Сил обороны в Курской области.



