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У Буданова предупредили, что Россия запускает новую операцию против Украины

Россия планирует привлечь иностранные СМИ для оправдания агрессии против Украины

сегодня, 11:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главное управление разведки Минобороны узнало о начале активной фазы информационной операции России под кодовым названием "Перун". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны в Telegram.

У Буданова предупредили, что Россия запускает новую операцию против Украины

Российская пропаганда. Фото: из открытых источников

В рамках этой операции Россия планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блогеров для оправдания агрессии против Украины.

Кроме того, Россия будет добиваться освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Отметим, американский журналист-трампист Такер Карлсон, как анонсировалось ранее, опубликовал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. В течение двух часов хозяин Кремля рассказывал вымышленную историю Украины и других стран, оправдал развязанную РФ войну, при этом всячески давал понять, что готов к переговорам. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" сам факт появления этого интервью именно сейчас, а также заложенные в нем смыслы.

Читайте также на портале "Комментарии" — интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону демонстрирует связь Кремля с Республиканской партией Дональда Трампа. Этот материал должен был стать большой победой для Карлсона и Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Washington Post".

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Путин вновь "блеснул" своими познаниями истории. Диктатор обвинил поляков в нападении нацистской Германии на Польшу в 1939 году. По его словам, Варшава "вынудила" Адольфа Гитлера на себя напасть, поскольку "заигралась" и оказалась "слишком несговорчивой".




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Источник: https://t.me/DIUkraine/3473
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