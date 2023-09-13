У Буданова объяснили визит Ким Чен Ына к Путину

Российский диктатор Владимир Путин, решившись на затягивание войны с Украиной, не рассчитал силы и теперь вынужден обращаться за помощью к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну. Все дело в том, что у россиян сегодня большие трудности с обеспечением войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "FreeДом" сделал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Представитель разведки отметил, российским захватчика в войне против Украины очень сильно не хватает достаточного количества современного, высокоточного и высокотехнологического вооружения.

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"Хотя мы видим, что уже не только с ним. Если российский диктатор вынужден просить у Северной Кореи снаряды для артиллерии и другую военную помощь, то речь идет о больших проблемах и на других направлениях", — заявил Андрей Юсов.

Он также оценил вероятность того, что после начала поставок вооружения из КНДР Россия сумеет переломить ход войны, добиться продвижения. Это, по словам Юсова, маловероятно. Разведчики признал, что любые поставки вооружения стране-агрессору – это плохая новость, ведь война от этого будет лишь затягиваться. Но говорить о том, что это поможет России изменить ситуацию на фронте в корне неверно.

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