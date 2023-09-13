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У Буданова объяснили визит Ким Чен Ына к Путину

Если поставка вооружения будет, то она не изменит кардинально ситуацию, но может интенсифицировать помощь Украине от союзников, заявляют в разведке

сегодня, 16:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин, решившись на затягивание войны с Украиной, не рассчитал силы и теперь вынужден обращаться за помощью к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну. Все дело в том, что у россиян сегодня большие трудности с обеспечением войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала "FreeДом" сделал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

У Буданова объяснили визит Ким Чен Ына к Путину

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Представитель разведки отметил, российским захватчика в войне против Украины очень сильно не хватает достаточного количества современного, высокоточного и высокотехнологического вооружения.


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"Хотя мы видим, что уже не только с ним. Если российский диктатор вынужден просить у Северной Кореи снаряды для артиллерии и другую военную помощь, то речь идет о больших проблемах и на других направлениях", — заявил Андрей Юсов.

Он также оценил вероятность того, что после начала поставок вооружения из КНДР Россия сумеет переломить ход войны, добиться продвижения. Это, по словам Юсова, маловероятно. Разведчики признал, что любые поставки вооружения стране-агрессору – это плохая новость, ведь война от этого будет лишь затягиваться. Но говорить о том, что это поможет России изменить ситуацию на фронте в корне неверно.

Читайте также на портале "Комментарии" — после встречи утром, 13 сентября, на космодроме "Восточный", руководитель Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын и российский лидер Владимир Путин начали переговоры. Учитывая, что ранее появились данные о том, что может быть заключена сделка по поставкам в РФ оружия из КНДР, встреча двух диктаторов имеет значение и в ракурсе продолжения российско-украинской войны. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", о чем говорит сближение Москвы и Пхеньяна, к чему может привести – и как на это реагировать Украине и демократическому миру.




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