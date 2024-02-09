У Буданова назвали спецоперацию, которую недавно провел лично Путин

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Кравцев Сергей
Интервью российского диктатора Владимира Путина американскому медийщику Такеру Карлсону не могло не быть спецоперацией РФ. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Андрей Юсов. Фото: из открытых источников
Андрей Юсов назвал Путина "геополитическим сумасшедшим", который "рассказывает о каких-то глупостях о международном праве, истории, решает, какие нации существовать или не существовать, мемы об австрийском генштабе".
Читайте также на портале "Комментарии" — американский журналист-трампист Такер Карлсон, как анонсировалось ранее, опубликовал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. В течение двух часов хозяин Кремля рассказывал вымышленную историю Украины и других стран, оправдал развязанную РФ войну, при этом всячески давал понять, что готов к переговорам. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" сам факт появления этого интервью именно сейчас, а также заложенные в нем смыслы.
Также издание "Комментарии" сообщало – зачем Путину понадобилось интервью Карлсона: WP раскрыл детали.
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