У Буданова назвали спецоперацию, которую недавно провел лично Путин

Интервью российского диктатора Владимира Путина американскому медийщику Такеру Карлсону не могло не быть спецоперацией РФ. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

"Это не могло не быть спецоперацией. Безусловно, это средство воздействия, это информационно-психологическая спецоперация. Да, российская спецоперация. Потому что целевая аудитория этого интервью — это свободный мир, западный мир. Эти нарративы лживые и пропаганда должны были бы в чем-то убедить свободный демократический мир", — заявил представитель разведки.

Андрей Юсов назвал Путина "геополитическим сумасшедшим", который "рассказывает о каких-то глупостях о международном праве, истории, решает, какие нации существовать или не существовать, мемы об австрийском генштабе".

"Использовали они эту ИПСО так себе. Но сам факт, что российские спецслужбы тратят колоссальные средства для того, чтобы оказывать влияние на западную аудиторию, говорит о том, что для них эта аудитория важна. Они понимают, что именно возможность влиять на демократический мир для них критически важна", — добавил представитель ГУР.

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