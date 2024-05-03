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У Буданова назвали город, потеря которого теперь лишь вопрос времени

Вадим Скибицкий допустил, чо вскоре Часов Яр ждет судьба Авдеевки

3 мая 2024, 08:20 comments4014
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Кравцев Сергей
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Высотный опорный пункт в городе Часов Яр является для Украины предметом беспокойства, ведь его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области, а его захват, это вопрос времени. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "The Economist" высказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

У Буданова назвали город, потеря которого теперь лишь вопрос времени

Бои за Часов Яр. Фото: из открытых источников

Представитель украинской разведки допустил, что оккупация Часового Яра – это лишь вопрос времени, когда этот город упадет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале.

"Конечно, не сегодня-завтра (это произойдет – ред.), но все зависит от наших резервов и запасов", – высказался Вадим Скибицкий.

Он прогнозирует, что Россия прежде всего идет по своему плану "освобождения" всех восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Эта задача неизменна с 2022 года. 

Вадим Скибицкий говорит, что Россия получила приказ "взять что-то" до помпезного празднования Дня победы в Москве 9 мая, или, если это не удастся, до визита главы России Владимира Путина в Пекин на неделю позже. Скорость и успешность продвижения будут определять, когда и где россияне нанесут следующий удар.

В ГУР отметили, россияне прекрасно знают, что апрель и май для Украины стали очень тяжелыми, потому что у украинцев очень мало оружия. Чтобы держать оборону. Поэтому спешат наступать.

"The Economist" обращает внимание, что Россия уже получила тактический успех на юго-западе в селе Очеретино, где была провалена недавняя ротация украинских войск. Российским войскам удалось прорвать первую линию обороны и создать важный плацдарм площадью 25 квадратных километров. Украина находится на определенном пути к стабилизации ситуации, в то время как Россия бросает "все", что имеет, чтобы достичь большего успеха. 

По словам Скибицкого, российская армия уже не является такой высокомерной организацией, какой она была в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".

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Источник: https://www.economist.com/europe/2024/05/02/ukraine-is-on-the-brink-says-a-senior-general
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