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У Байдена обхитрили Трампа: почему в 2025 году Украина не сядет за стол переговоров

Военной помощи Украине от администрации Байдена хватит до конца 2025 года

18 декабря 2024, 08:12 comments3304
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Кравцев Сергей

Все разговоры о том, что из-за нехватки вооружений Украина вскоре вынуждена будет садиться за стол переговоров в невыгодных для себя позициях так и могут остаться просто разговорами. Ведь только Киеву решать, когда и при каких обстоятельствах соглашаться на переговоры. Администрация президента США Джо Байдена уже передала и продолжает передавать сейчас Украине большие объёмы военной помощи. Этих объемов в вооружении, технике и материалах должно хватить украинцам для продолжения сражений до конца 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

У Байдена обхитрили Трампа: почему в 2025 году Украина не сядет за стол переговоров

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Мы считаем, что ресурсы, которые мы уже предоставили им, и которые мы отправим им до завершения работы этой администрации, обеспечивают их вооружением и материалами, необходимыми для борьбы до конца 2025 года", — сказал спикер.

При этом Миллер не уточнил, какая сумма осталась в распоряжении правительства из масштабного пакета военной помощи Украине, который весной принял Конгресс США.

Представитель Госдепартамента сослался на то, что вопросом об оставшейся помощи занимаются в Пентагоне.

Читайте также на портале "Комментарии" — только глава украинского государства Владимир Зеленский должен решать, когда и при каких условиях садиться за стол переговоров. Действующий президент США Джо Байден будет помогать украинскому лидеру до самого завершения своей президентской каденции. Такое заявление в ходе брифинга сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби, пишет Укринформ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кулеба прогнозирует провал Трампа по мирному соглашению для Украины.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HstitcKxZGQ
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