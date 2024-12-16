Кулеба прогнозирует провал Трампа по мирному соглашению для Украины

Несмотря на то, что вокруг обещаний новоизбранного президента США Дональда Трампа о быстром завершении войны в Украине стоит много шума, Трампу будет сложно договориться о мире в Украине. Главная причина невозможности начать переговоры между Россией и Украиной кроется в "фундаментальных разногласиях", которые делают мир невозможным. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью "The Times" высказал бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

"На мой взгляд, быстрых переговоров не будет", — сказал экс-министр.

По его мнению, конец войны может наступить только в одном случае, когда останется кто-то один – либо Украина, либо Путин.

Также дипломат не видит смысла в размещении британский и французских миротворцев на линии разграничения на фронте. Дмитрий Кулеба считает, что этот шаг не может стать гарантией того, что Россия вновь не предпримет попытку наступления. К тому же, лучше 5 статьи НАТО никаких лучших гарантий суверенитета для Украины быть не может.

"Смета миротворческой миссии составляет 40 000 военнослужащих. Попробуйте растянуть 40 000 солдат вдоль 1500-километровой линии фронта. Это будет очень тонкая красная линия", – отметил бывший министр.

В то же время экс-глава МИД не считает, что Трамп выполнит свою угрозу прекратить военную помощь Украине. По его словам, Трамп будет вынужден изменить свое мнение, если Киеву снова будут угрожать российские войска.

"У него отличные инстинкты в оценке того, что выгодно ему здесь и сейчас — и это может измениться. Если на поле боя дела для Украины пойдут совсем плохо, возникнет риск быть обвиненным в том, что он бросил Украину под поезд. Он изменит свое мнение и окажет помощь", — заявил он.

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