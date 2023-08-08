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У Байдена готовят запрос на дополнительное финансирование для Украины: подробности

Запрос Администрации Байдена будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Белый дом работает над тем, чтобы сформировать запрос о дополнительном финансировании Украины, который, скорее всего, будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник отдела закупок армии Даг Буш, сообщает "CNN".

У Байдена готовят запрос на дополнительное финансирование для Украины: подробности

США. Фото: из открытых источников

Буш рассказал, администрация Байдена "работает над пакетом для рассмотрения Конгрессом этой осенью". Пока что о деталях говорить слишком рано, потому как все предложения сначала должно поддержать Административно-бюджетное управление.


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Начальник отдела закупок армии считает, что Белый дом подготовит все, как нужно и в итоге дополнительных сложностей не появится.

"Мы будем иметь очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса о продлении финансирования — в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", – сказал Буш.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Вашингтон намерен объявить о выделении $200 млн новой военной помощи Украине уже во вторник, 8 августа. 

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские наступательные действия, идущие третий месяц, сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-07-23/h_e564716038579e2c9f017a9c656c8e80
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