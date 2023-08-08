У Байдена готовят запрос на дополнительное финансирование для Украины: подробности

Белый дом работает над тем, чтобы сформировать запрос о дополнительном финансировании Украины, который, скорее всего, будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил начальник отдела закупок армии Даг Буш, сообщает "CNN".

США. Фото: из открытых источников

Буш рассказал, администрация Байдена "работает над пакетом для рассмотрения Конгрессом этой осенью". Пока что о деталях говорить слишком рано, потому как все предложения сначала должно поддержать Административно-бюджетное управление.

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Начальник отдела закупок армии считает, что Белый дом подготовит все, как нужно и в итоге дополнительных сложностей не появится.

"Мы будем иметь очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса о продлении финансирования — в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", – сказал Буш.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Вашингтон намерен объявить о выделении $200 млн новой военной помощи Украине уже во вторник, 8 августа.

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