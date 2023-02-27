Tzeva Adom: Когда заработает израильская система оповещения в Украине

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Моесеенко Валентина
Рассказывая о своем диалоге с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью The Times of Israel сказал, что подчеркивал министру недостаточно удачные сроки запуска новой системы, пишут "Комментарии".
Появилась возможная дата запуска системы оповещения Tzeva Adom
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Также дипломат сообщил, что сначала развертывание будет пилотным и в лучшем случае охватит такой город как Киев. Если все будет хорошо работать – впоследствии систему поставят и в других регионах Украины. По словам Корнийчука, это та же технология, которую давно используют в Израиле. Но систему оповещения "Красный цвет", также известную как Tzeva Adom, специально адаптируют под наши реалии.
Одно из заявленных преимуществ этой системы – способность вычислять относительно точное время и место попадания запущенных ракет, что позволяет локализовать площадь работы системы оповещения в конкретный город. Однако условия работы и возможности этой системы в Украине будут отличаться из-за особенностей вооружения, применяемого Россией против Украины.
Условия российско-украинской войны отличаются тем, что основное средство террора россиян – крылатые ракеты, которые по своей конструкции больше напоминают классический самолет и могут неоднократно выполнять маневры и изменять направление полета. Поэтому рассчитать места их попадания невозможно.
Военные определяют место запуска ракеты, ее возможный тип и дальность поражения. Также прогнозируется примерный курс, позволяющий определять области, которым угрожает опасность.
Как писали "Комментарии" ранее, израильское общество достаточно активно поддерживает Украину.
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