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Tzeva Adom: Когда заработает израильская система оповещения в Украине

Израильскую систему оповещения о воздушной опасности сначала установят как пилотный проект в одном из городов

сегодня, 20:57
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Автор:

Моесеенко Валентина

Рассказывая о своем диалоге с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью The Times of Israel сказал, что подчеркивал министру недостаточно удачные сроки запуска новой системы, пишут "Комментарии".

Tzeva Adom: Когда заработает израильская система оповещения в Украине

Появилась возможная дата запуска системы оповещения Tzeva Adom


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"Слушай, у нас сейчас жестокая война. Мы говорим о получении системы публично полгода. Это не то, что мы говорим тайно. Нам обещали ее, но этого до сих пор не произошло", — сказал посол.

Также дипломат сообщил, что сначала развертывание будет пилотным и в лучшем случае охватит такой город как Киев. Если все будет хорошо работать – впоследствии систему поставят и в других регионах Украины. По словам Корнийчука, это та же технология, которую давно используют в Израиле. Но систему оповещения "Красный цвет", также известную как Tzeva Adom, специально адаптируют под наши реалии.

"Эта система создана для обнаружения ракет, а также беспилотников. Траекторию движения отслеживают с помощью радаров, отслеживающих воздушное пространство в направлении территорий, из которых обычно производится обстрел. Также система просчитывает время приближения — сирена дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут/секунд есть у людей, чтобы скрыться", — объясняет посол.

Одно из заявленных преимуществ этой системы – способность вычислять относительно точное время и место попадания запущенных ракет, что позволяет локализовать площадь работы системы оповещения в конкретный город. Однако условия работы и возможности этой системы в Украине будут отличаться из-за особенностей вооружения, применяемого Россией против Украины.

"Во время террористических атак на Израиль обычно используют неуправляемые баллистические ракеты к РСЗО БМ-21 "Град" и самодельные "Кассам". Такие ракеты неизменно летят все время по баллистической траектории, поэтому можно заранее высчитать их направление движения и место попадания", – рассказал Евгений Корнийчук.

Условия российско-украинской войны отличаются тем, что основное средство террора россиян – крылатые ракеты, которые по своей конструкции больше напоминают классический самолет и могут неоднократно выполнять маневры и изменять направление полета. Поэтому рассчитать места их попадания невозможно.

"В настоящее время за выявление потенциальных воздушных угроз в Украине отвечают Воздушные силы ВСУ. Для этого они используют разные источники, но основные – это радиолокация, данные украинской разведки и стран-партнеров", — рассказал спикер ВВС Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Военные определяют место запуска ракеты, ее возможный тип и дальность поражения. Также прогнозируется примерный курс, позволяющий определять области, которым угрожает опасность.

"Между моментом фиксации угрозы в небе и запуском сирены может проходить от нескольких секунд до минут. Фактически это один телефонный звонок по спецсвязи. После чего сирену в нужных регионах включают местные власти", — объяснил Игнат.

Как писали "Комментарии" ранее, израильское общество достаточно активно поддерживает Украину.



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