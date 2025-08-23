Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации: на какие две области нацелился Путин

Рубрики
Кравцев Сергей
В Днепропетровской и Донецкой областях более 200 тысяч человек нуждаются в эвакуации. Это те люди, которые проживают в опасных зонах. Война подбирается все ближе и ближе к когда-то мирным селам и городам. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Facebook Министерства развития общин и территорий Украины.
Эвакуация людей. Фото: из открытых источников
В министерстве рассказали, что в этом году с 1 июня по 22 августа из двух областей эвакуировано более 64 тысяч человек. В то же время до сих пор остается те люди, которые нуждаются в эвакуации, причем среди них много детей.
Также там проинформировали, что транзитный пункт в Павлограде (Днепропетровская область) — является одним из ключевых для эвакуации. Кроме того, работает новый пункт в Лозовой (Харьковская область) и начинает работу еще один в Волосском (Днепропетровская область).
Кроме того, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что каждая область, из которой проводится эвакуация в безопасные регионы, имеет партнерскую — принимающую область.
Так, сейчас Ровенская, Кировоградская и Киевская области уже принимают эвакуированных. В то же время Винницкая и Полтавская готовятся к приему внутренне перемещенных лиц в случае необходимости.
В министерстве также добавили, что продолжают курсировать эвакуационные поезда с дополнительными вагонами.
Так, с 15 августа уже более 430 человек эвакуировались в Киев, Львов и Ровно. Следующие маршруты также запланированы, и дополнительные эвакуационные поезда выделены.
Кроме того, Министерство социальной политики, семьи и емкости Украины, работает над организацией мест временного размещения для 2000 маломобильных лиц.
