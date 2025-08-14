Объявлена принудительная эвакуация: какие города нужно срочно оставить

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области приняла решение об обязательной эвакуации семей с детьми из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское Андреевское общество.

Принудительная эвакуация с детьми идет

По данным областных властей, в этих населенных пунктах в настоящее время находится около 1 879 детей. Из-за ежедневных интенсивных обстрелов — до 3 000 атак в сутки по всей области — оставаться в регионе крайне опасно.

Местные власти, правоохранительные органы и подразделения ОВА имеют четко отработанный механизм эвакуации. Им поручено как можно скорее организовать вывоз семей и обеспечить надлежащие условия проживания для переселенцев.

Власти призывают родителей не медлить с выездом и позаботиться о безопасности своих детей, пока это возможно.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили о получении радиоперехвата, свидетельствующего о потере связи с самолетом Су-30СМ российских оккупационных войск. Воздушное судно выполняло задание в юго-восточном направлении от острова Змеиный.

По предварительной информации, самолет мог потерпеть аварию по неизвестным причинам. На данный момент нет подтверждений, была ли это техническая неисправность или другие обстоятельства, связанные с боевой обстановкой в регионе. Оккупационные силы уже начали поисково-спасательную операцию. Известно, что на поверхности моря обнаружены обломки воздушного судна, однако экипаж — пилотов истребителя пока не был найден.

