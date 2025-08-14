logo

Объявлена принудительная эвакуация: какие города нужно срочно оставить
commentss НОВОСТИ Все новости

Объявлена принудительная эвакуация: какие города нужно срочно оставить

В Донецкой области начинают принудительную эвакуацию семей с детьми из Дружковки и окрестных сел

14 августа 2025, 22:39
Автор:
Ткачова Марія

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области приняла решение об обязательной эвакуации семей с детьми из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское Андреевское общество.

Объявлена принудительная эвакуация: какие города нужно срочно оставить

Принудительная эвакуация с детьми идет

По данным областных властей, в этих населенных пунктах в настоящее время находится около 1 879 детей. Из-за ежедневных интенсивных обстрелов — до 3 000 атак в сутки по всей области — оставаться в регионе крайне опасно.

Местные власти, правоохранительные органы и подразделения ОВА имеют четко отработанный механизм эвакуации. Им поручено как можно скорее организовать вывоз семей и обеспечить надлежащие условия проживания для переселенцев.                                    

Власти призывают родителей не медлить с выездом и позаботиться о безопасности своих детей, пока это возможно.

Источник: https://t.me/VadymFilashkin/10352
