Объявлена принудительная эвакуация: какие города нужно срочно оставить

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области приняла решение об обязательной эвакуации семей с детьми из города Дружковка, а также из сел Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское Андреевское общество.
Принудительная эвакуация с детьми идет
По данным областных властей, в этих населенных пунктах в настоящее время находится около 1 879 детей. Из-за ежедневных интенсивных обстрелов — до 3 000 атак в сутки по всей области — оставаться в регионе крайне опасно.
Местные власти, правоохранительные органы и подразделения ОВА имеют четко отработанный механизм эвакуации. Им поручено как можно скорее организовать вывоз семей и обеспечить надлежащие условия проживания для переселенцев.
Власти призывают родителей не медлить с выездом и позаботиться о безопасности своих детей, пока это возможно.