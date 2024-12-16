Тяжелые бои идут в городе Донецкой области: город стирают с лица земли

На Торецком направлении — ведутся городские бои, это очень сложный тип боя. Русские артиллерией стирают город Торецк до основания. Об этом заявила Анастасия Бобовникова в эфире Киев24, спикер ОПУ "Луганск".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По ее словам, на Восточном фронте у россиян нет продвижений, несмотря на постоянные штурмы.

В частности, рядом с Торецком РФ продвигается крайне медленно, там настоящая "мясорубка" для оккупантов, добавляет спикер.

За сутки в этом направлении РФ потеряла 110 человек.

Военный ВСУ с позывным "Мучной" также сообщает, что делается на Донбассе:

"Торецкое направление: Пока без изменений, после установления контроля над шахтой "Центральная" враг начал постепенно зачищать западную и северную окраины города, наши казаки работают по п**арам сбросами и FPVшками. Часовоярское направление: Главная битва за огнеупорный комбинат продолжается, мы понимаем, что это ключевая позиция, поэтому добавляем силы и начинаем новую волну боев внутри главного цеха".

Напомним, портал "Комментарии" писал, как военным на фронте помогают получать больше энергии для тяжелых боев. Министерство обороны Украины предоставило информацию о разнице двух типов сухпайков для военных, а также отметило, что такие рационы должны перекрывать все затраченные энергопотребления в бою.

Так, обычный сухпаек содержит три основных рациона: завтрак, обед и ужин. Он включает в себя базовые продукты, обеспечивающие энергетические потребности военных, пригодный для потребления в полевых условиях, если есть доступ к воде и минимальные условия для хранения. Усиленный сухпаек разработан для более сложных условий службы.