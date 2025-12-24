Тяжелораненые погибают из-за сложной логистики: военный о еще одном направлении

Логистика на Лиманском направлении ежедневно усложняется. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман". По его словам, из-за этого очень сложно стало проводить эвакуацию бойцов.

Тяжело раненые погибают из-за сложной логистики: военный о еще одном направлении

"Эвакуация часто затягивается по времени, что нередко приводит к гибели тяжелораненых", – отмечает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в районе города Северска на Донетчине продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. В целях сохранения жизней наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта. Об этом официально заявили в Генеральном Штабе ВСУ.

Там подчеркнули, что Силы обороны Украины во время боев за Северск истощили противника, каждый метр города дался врагу дорогой ценой.

"Захватчики смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях. Город остается под огневым контролем наших войск. Находящимся в городе оккупантам наносится поражение, перерезается их логистика. Осуществляется блокировка подразделений противника с целью недопущения их дальнейшего продолжения. Славянском направлении. Принимаются все меры по снижению наступательного потенциала частей и подразделений врага", — подчеркнули в Генштабе.

Также "Комментарии" сообщали , что во время "Прямой линии" глава Кремля заявил, что российские войска наступают на всей линии боевого столкновения. "Мне доложили о взятии Северска, отсюда открывается путь в Славянск. Думаю, что и Красный Лиман будет взят в ближайшее время", – заявил Путин.