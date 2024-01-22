Туск назвал тех, кто заслуживает "самое темное место в аду"

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Slava Kot
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников
Премьер-министр Польши Дональд Туск резко высказался о тех, кто в войне сохраняет нейтралитет и не поддерживает Украину в противостоянии с Россией. По словам польского политика, в Украине решается судьба всего мира.
Дональд Туск совершил визит в Киев 22 января и выступил на совместном с Владимиром Зеленским брифинге. Во время него премьер-министр Польши заявил, что Украина не одинока в войне, поэтому борьба проходит в каждой европейской стране за помощь украинскому народу и противостояние Кремлю.
Туск объяснил, что нельзя оставаться в стороне от тех событий, которые происходят в Украине и продолжать сохранять нейтральность.
Далее премьер-министр Польши подчеркнул, что именно от исхода войны в Украине зависит будущее мира.
Также "Комментарии" писали о Владимире Зеленском, который считает высказывания лидеров некоторых стран НАТО по эскалации войны оскорбительными для Украины. По словам президента, Украина борется со скепсисом некоторых стран-партнеров.
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