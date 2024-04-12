Турецкий «мирный план» о заморозке войны написал Абрамович. Что на это указывает

В оппозиционном российском издании "Новая газета – Европа" со ссылкой на неназванный источник указывается, что Турция подготовила для Украины и РФ так называемый "мирный план", который предусматривает заморозку войны по линии фронта. Также указывается, что в 2040 году Украина под контролем международных наблюдателей должна определить судьбу оккупированных территорий и провести там референдумы. Также до 2040 года Украина должна оставаться внеблоковым государством. Впрочем, стране разрешат вступить в Европейский союз. Кроме того, США и РФ должны взять на себя обязательства ни при каких условиях не использовать ядерное оружие.

Роман Абрамович

Как считает политолог Владимир Фесенко, на самом деле этот "мирный план" писал не президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В противном случае, он сам бы его презентовал или бы допустил "слив" информации в турецкие СМИ, которые близки к нему, а не российские. Поэтому, вероятно, что источник издания имеет именно российское происхождение.

При этом эксперт обратил внимание на тот факт, что российское издание подчеркивает, что текст документа в данный момент есть у всех трех сторон, то есть у Турции, России и Украины. Проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, и часть формулировок мая 2022 года вошла в новый текст.

"Думаю, что у тех, кто хорошо знаком с историей переговорного процесса в 2022 году, пазл уже сложился. Единственный "источник", который идеально вписывается во все приведенные обстоятельства – это Роман Абрамович. Скорее всего, именно он и является реальным автором этого плана, который он же продвигает и в Турции, и в Кремле, и, возможно, в Украине, а еще и в США (так как Вашингтон тоже должен взять на себя определенные обязательства в рамках этого плана)" , — написал в Фейсбуке Фесенко.

По его словам, этот "мирный план" точно приурочен Глобальному саммиту мира, который должен пройти в Швейцарии.

При этом Фесенко считает, что "турецкий мирный план" не реалистично выполнить, так как страна-агрессор сейчас готовится к наступлению и принуждению Украины к своим условиям "мира", которые предполагают не компромиссные варианты, а полный и категорический запрет на возможность членства Украины в НАТО и такую демилитаризацию Украины, которая практически лишит нас самостоятельной обороноспособности.

"В Украине, в свою очередь, наверняка скептически отнесутся к теме референдумов на оккупированных территориях. Все эти "референдумы" — лишь фиговый листок для прикрытия, а потом и полной международной легализации уже состоявшейся аннексии оккупированных территорий" , — подчеркнул политолог.

Впрочем, по его словам, к сожалению, сейчас условия складываются так, что именно Украина заинтересована в заморозке войны, особенно в контексте уничтожения энергетики. По его словам, есть два рецепта решения этой проблемы, и все они не зависят от Украины. Первый – максимальная поставка систем ПВО. Другой – западные страны предупреждают РФ, что передадут Киеву дальнобойное оружие и уже Украина начнет уничтожать энергообъекты России. Правда, добавил Фесенко, пока непонятно, насколько возможно сейчас воплотить эти рецепты в жизнь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова обсуждать только безоговорочную капитуляцию Украины.



