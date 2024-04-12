logo

BTC/USD

70620.40

ETH/USD

3509.88

LTC/USD

97.04

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Турецкий «мирный план» о заморозке войны написал Абрамович. Что на это указывает
commentss НОВОСТИ Все новости

Турецкий «мирный план» о заморозке войны написал Абрамович. Что на это указывает

«Мирный план» Турции, вероятно, написал Роман Абрамович, который принимал участие в переговорах в Стамбуле, считает политолог Владимир Фесенко. По его словам, он его продвигает на Западе

сегодня, 12:20
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

В оппозиционном российском издании "Новая газета – Европа" со ссылкой на неназванный источник указывается, что Турция подготовила для Украины и РФ так называемый "мирный план", который предусматривает заморозку войны по линии фронта. Также указывается, что в 2040 году Украина под контролем международных наблюдателей должна определить судьбу оккупированных территорий и провести там референдумы. Также до 2040 года Украина должна оставаться внеблоковым государством. Впрочем, стране разрешат вступить в Европейский союз. Кроме того, США и РФ должны взять на себя обязательства ни при каких условиях не использовать ядерное оружие.

Турецкий «мирный план» о заморозке войны написал Абрамович. Что на это указывает

Роман Абрамович

Как считает политолог Владимир Фесенко, на самом деле этот "мирный план" писал не президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В противном случае, он сам бы его презентовал или бы допустил "слив" информации в турецкие СМИ, которые близки к нему, а не российские. Поэтому, вероятно, что источник издания имеет именно российское происхождение.

При этом эксперт обратил внимание на тот факт, что российское издание подчеркивает, что  текст документа в данный момент есть у всех трех сторон, то есть у Турции, России и Украины. Проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, и часть формулировок мая 2022 года вошла в новый текст.

"Думаю, что у тех, кто хорошо знаком с историей переговорного процесса в 2022 году, пазл уже сложился. Единственный "источник", который идеально вписывается во все приведенные обстоятельства – это Роман Абрамович. Скорее всего, именно он и является реальным автором этого плана, который он же продвигает и в Турции, и в Кремле, и, возможно, в Украине, а еще и в США (так как Вашингтон тоже должен взять на себя определенные обязательства в рамках этого плана)"
, — написал в Фейсбуке Фесенко.

По его словам, этот "мирный план" точно приурочен Глобальному саммиту мира, который должен пройти в Швейцарии.

При этом Фесенко считает, что "турецкий мирный план" не реалистично выполнить, так как страна-агрессор сейчас готовится к наступлению и принуждению Украины к своим условиям "мира", которые предполагают не компромиссные варианты, а полный и категорический запрет на возможность членства Украины в НАТО и такую демилитаризацию Украины, которая практически лишит нас самостоятельной обороноспособности.

"В Украине, в свою очередь, наверняка скептически отнесутся к теме референдумов на оккупированных территориях. Все эти "референдумы" — лишь фиговый листок для прикрытия, а потом и полной международной легализации уже состоявшейся аннексии оккупированных территорий"
, — подчеркнул политолог.

Впрочем, по его словам, к сожалению, сейчас условия складываются так, что именно Украина заинтересована в заморозке войны, особенно в контексте уничтожения энергетики. По его словам, есть два рецепта решения этой проблемы, и все они не зависят от Украины. Первый – максимальная поставка систем ПВО. Другой – западные страны предупреждают РФ, что передадут Киеву дальнобойное оружие и уже Украина начнет уничтожать энергообъекты России. Правда, добавил Фесенко, пока непонятно, насколько возможно сейчас воплотить эти рецепты в жизнь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова обсуждать только безоговорочную капитуляцию Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/pfbid02Zzv8m78XAvJUjeSPdShARV7zMqA2Vy1CC25ZTMeTj72y3LhosuaimgbvwAE6GMkgl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости