Труп ООН подергивается и воняет: как Украина может использовать это в свою пользу

Многих возмутило преклонение 75-летнего генсека ООН Антониу Гутерриша перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным на саммите БРИКС. Такие действия даже назвали концом ООН. Впрочем, как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, на самом деле эта структура мертва уже давно – возможно, из первой аннексии Россией Грузии, тогда украинских территорий.

Антониу Гутерриш

"Просто уже более десятилетия, с 2008-2014 года, труп ООН подергивается и все сильнее воняет", — отметил эксперт.

Впрочем, по его мнению, и в более близкой, и в дальнейшей перспективе это не так плохо. Как говорит эксперт, необходимость изменить формат глобального сотрудничества государств мира давно назрела. И для начала, добавил он, назрела необходимость перезалить определение "хороших/договороспособных/цивилизованных ребят" и "плохих/недоговороспособных/агрессивных ребят", прежде всего вычеркнуть из рядов первых Россию.

Возможно, предположил Голобуцкий, что именно сотрудничество в рамках ЕС и НАТО вокруг решения проблемы российско-украинской войны все же сможет стать фундаментом для новой Лиги наций еще в этом десятилетии.

"Как плохие парни кристаллизуются вокруг БРИКС и России, так хорошие тоже имеют возможность кристаллизироваться вокруг нового центра на обновленных началах, учитывающих новые реалии: ядерное оружие не является столь ультимативным фактором сдерживания, как рассчитывали в 1940-50-х. Межгосударственные вооруженные конфликты продолжаются. Глобализация затронула и войны тоже. А на глобальные войны нужен глобальный умиротворяющий", — заявил Голобуцкий.

Вряд ли, добавляет эксперт, даже леваки готовы допустить мнение, чтобы таким глобальным умиротворителем мог стать залитый кровью Кремль с тоталитарным, безгранично далеким от западных ценностей и мировоззрения Китаем.

"И это заставит всех шевелиться в конструктивном направлении в смысле подальше от России", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Гутерриш на саммите БРУКС сообщил, какой мир в Украине устроит ООН.



