Труханов считает, что Украине нужно искать компромиссы из РФ

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что Украине следует постепенно искать компромиссы из РФ. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Геннадий Труханов (фото из открытых источников)

По его мнению, стоит действовать политически, ведь на кону жизни миллионов.

"Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году. Я считаю, что надо действовать политически, ведь на кону жизни миллионов людей", — считает мэр.

Геннадий Труханов заявил, что Украине следует избегать конфронтаций, постепенно искать компромиссы с РФ и договариваться шаг за шагом. Ведь нужно идти по пути переговоров в этой войне. По мнению одесского мэра, Путин не откажется от планов захватить Одессу, потому что он одержим этим городом. Но Труханов считает, что Одесса не повторит судьбу Харькова, потому что глава Кремля хочет взять его не поврежденным.

"Наше наступление на Херсон идет медленно, и Путин продолжает надеяться на окружение Одессы с севера для соединения с "Приднестровьем". Я не пессимист, верю, что мы победим в итоге. Но война остается долгой, тяжелой", – сказал Труханов.

Кроме того, Труханов в очередной раз заявил, что он категорически против демонтажа памятника Екатерине II в Одессе.

"Даже если мы разрушаем памятники, история не меняется. Знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я жду. С такой логикой мне также убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла. Я против сноса", – заявил мэр Одессы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что при мэре Одессы Труханова внесли залог в 30 миллионов гривен. 23 ноября за мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог 30,2 миллиона гривен, которые он должен был перечислить в течение пяти рабочих дней.

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