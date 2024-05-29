Трудные бои на Харьковщине: оккупанты хотят окружить стратегический город

Российские захватчики ведут активные боевые действия , чтобы оцепить город Купянск на Харьковщине, но Силы обороны Украины осуществляют результативные контратаки и не дают захватчику закрепиться. Об этом во время телемарафона сказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Наступление РФ в Харьковской области (фото из открытых источников)

"За последнюю неделю ситуация кардинально не изменилась. Враг не оставляет попыток проводить штурмовые действия и пользуется преимуществом в живой силе и технике, и пытается дойти до своей цели, а цель врага неизменна – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. И есть у него определенные намерения относительно Харьковщины. Поэтому на разных направлениях ситуация разная", — отметил Волошин.

Спикер добавил, что за минувшие сутки по линии фронта имели место 115 боевых столкновений с врагом, из них 95 — в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Комментируя ситуацию в Харьковской области, он сказал, что цель захватчика на севере области — создание так называемой "буферной зоны", однако бойцы Сил обороны не дали шансов оккупантам.

"Наши Силы обороны врага остановили, взяли ситуацию под контроль и проводятся наступательные действия. Конечно, кроме севера области российские войска пытаются и, вероятно, преследуют цель наступать на восток области, чтобы обойти с востока город Купянск и создать какой-то определенный плацдарм. Впрочем, успеха они там не имеют, наши защитники контратакуют", — завершил Волошин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон и Шольц меняют свой взгляд на удары по РФ . Изменение позиции Франции и Германии относительно возможности использования Украиной западного оружия по объектам на территории страны-агрессора может иметь значительные последствия.