Трое коллаборантов из Николаева, возглавлявших оккупационные органы власти во время оккупации Снигиревки предстанут перед судом – СБУ

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Белоокая Ира
Трьох керівників, котрі
очолювали окупаційну владу на Миколаївщині, під час окупації Снігурівки судитимуть за результати їх "діянь". Про це
повідомили в прес-центрі Служби безпеки України, пишуть "Коментарі".
Псевладельцев из освобожденной Снегиревки будут судить за их деятельность
Організатором злочинної
групи є проросійський пропагандист Юрій Барабашов, колишній житель Миколаївщини.
Обіймаючи "керівну посаду" Барабашов виконував забаганки Кремля й придушував
опір місцевих.
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Діяв,
гауляйтер не сам, а зі спільниками.
Колаборанти
обходили місцевих жителів, й під тиском змушували їх голосувати на користь РФ.
З вуст окупаційної влади – люди могли чути погрози й не тільки. Такі прогулянки
фігуранти організовували у супроводом озброєних російських військових.
Після
деокупації Миколаївщини, ці псевдовладці утекли на тимчасово захоплену частину півдня України.
Як писали "Коментарі" — чому окупанти в Криму риють окопи – як і коли може статися
деокупація півострова. Окопи на
пляжах та інша імітація бойових можливостей не допоможе Росії утримати півострів
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