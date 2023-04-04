Трое коллаборантов из Николаева, возглавлявших оккупационные органы власти во время оккупации Снигиревки предстанут перед судом – СБУ

Трьох керівників, котрі очолювали окупаційну владу на Миколаївщині, під час окупації Снігурівки судитимуть за результати їх "діянь". Про це повідомили в прес-центрі Служби безпеки України, пишуть "Коментарі".



Псевладельцев из освобожденной Снегиревки будут судить за их деятельность

Організатором злочинної групи є проросійський пропагандист Юрій Барабашов, колишній житель Миколаївщини. Обіймаючи "керівну посаду" Барабашов виконував забаганки Кремля й придушував опір місцевих.

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"Саме він займався організацією псевдореферендуму щодо "приєднання" захопленої частини Миколаївщини до складу рф" — повідомляють в прес-центрі.

Діяв, гауляйтер не сам, а зі спільниками.

" Для виконання ворожих вказівок фігурант залучив двох своїх спільників – колишніх голову Снігурівської міськради Олександра Ларченка та депутатку Баштанської районної ради Тетяну Мезіну", — заявили в СБУ.

Колаборанти обходили місцевих жителів, й під тиском змушували їх голосувати на користь РФ. З вуст окупаційної влади – люди могли чути погрози й не тільки. Такі прогулянки фігуранти організовували у супроводом озброєних російських військових.

Після деокупації Миколаївщини, ці псевдовладці утекли на тимчасово захоплену частину півдня України.



"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 28 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору)", - додали в СБУ.

Обвинувальні акти щодо вищезгаданих осіб скеровані до суду. Фігурантам

загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі.

Як писали "Коментарі" — чому окупанти в Криму риють окопи – як і коли може статися деокупація півострова. Окопи на пляжах та інша імітація бойових можливостей не допоможе Росії утримати півострів







