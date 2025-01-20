Три сценария ядерного удара по Украине: стало известно, что так сильно испугало Байдена

Второй сценарий, который, по словам журналиста, рассматривали США — удар по какой-либо украинской военной базе, чтобы земля вокруг нее стала непригодной для жизни.

Первым сценарием Вудворд назвал детонацию ядерного заряда над Черным морем, чтобы запугать Украину и заставить уступить территории. Второй сценарий, который, по словам журналиста, рассматривали США — удар по какой-либо украинской военной базе, чтобы земля вокруг нее стала непригодной для жизни.

три гипотетических сценария ядерного удара, который, как считали в США, могла нанести Россия. О них упоминает з

В США считали, что в 2022 году, в период успешного осеннего контрнаступления ВСУ, существовал реальный риск нанесения Россией удара тактическим ядерным оружием по Украине и серьезно готовились к этому сценарию. Как сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NV, рассматривались

В США считали, что в 2022 году, в период успешного осеннего контрнаступления ВСУ, существовал реальный риск нанесения Россией удара тактическим ядерным оружием по Украине и серьезно готовились к этому сценарию. Как сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NV, рассматривались три гипотетических сценария ядерного удара, который, как считали в США, могла нанести Россия. О них упоминает з аместитель главного редактора The Washington Post Боб Вудворд в книге Война (War), вышедшей в ноябре 2024 года.





Третий сценарий, по данным Вудворда, заключался в "радиационном заражении на долгие годы", о какой именно территории в Украине идет речь — автор не уточняет.





При этом журналист описывает позицию президента США Джо Байдена . Вудворд утверждает, что эти слова были сказаны в частном разговоре. Байден якобы заверил, что США не будут отвечать ядерным оружием, если Россия ударит "ядеркой".





"Я не собираюсь давать ядерный ответ на боевое применение в Украине", — якобы говорил Байден. Он и его советник по нацбезопасности Джейк Салливан, как описывает книга "War", считали, что прямое столкновение между РФ и США может легко перерасти в Третью мировую войну.



Вудворд указывает, что по числу тактических ядерных боеголовок Россия на тот момент в десять раз превосходила Соединенные Штаты Америки. У РФ было 2 тыс. зарядов на 2022 год, и широкий диапазон их мощности: от 0,3 до 50 килотонн. Все это "давало много возможностей" российскому правителю Владимиру Путину — от маленького взрыва-провокации до "ядерного дождя" из десятков ракет.





Вудворд также описал тайную встречу Салливана, председателя объединенного комитета начальников штабов армии США Марка Милли и главы Пентагона Ллойда Остина, на которой ближайшего советника Байдена ознакомили с системой ядерной эскалации и вариантами, которые президент США имеет на каждом из ее этапов, включая удар вглубь России обычным оружием. По данным журналиста, даже такой удар пугал лидера Соединенных Штатов.





Как писали "Комментарии", п резидент США Джо Байден не собирался помогать Украине вернуть все утраченные территории. Об этом заявил журналист Time Саймон Шустер, который утверждает, что " победа Украины никогда не была целью Байдена". По мнению Белого дома, победа выходила за рамки возможностей Украины, даже если бы ВСУ получили более значительную поддержку Запада. Поэтому для Белого дома было важно поддерживать Украину, ослаблять РФ и не втянуться в конфликт с Путиным — чем Байден и был занят.



В Украине многие считают, что его администрация часто тормозила военную помощь, в решающие моменты малодушничала и не давала ВСУ решительно действовать . Примером может быть ситуация с освобождением Херсонской области, о которой писали "Комментарии": испугавшись, что РФ якобы применит ядерное оружие, у Байдена заставили Украину пойти на "договорняк" и выпустить десятки тысяч оккупантов с плацдарма, где их можно было окружить, переиграть и уничтожить.