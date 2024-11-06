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Три месяца боев в Курской области: подсчитаны потери Украины и России

Аналитик разведки на основе открытых источников подсчитал потери военной техники Украины и России в Курской области за три месяца боя.

сегодня, 12:27
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Slava Kot

Канадский OSINT-аналитик Naalsio подсчитал потери военной техники обеих сторон. Общее преимущество на стороне российских военных 287 против 249. Однако Украина уничтожила больше техники РФ за последний, третий месяц войны в Курской области 79 против 115.

Три месяца боев в Курской области: подсчитаны потери Украины и России

Потери Украины и России в Курской области. Фото из открытых источников

Согласно последним подсчетам Naalsio, по состоянию на конец октября Украина потеряла 287 единиц техники, в том числе 222 бронемашины и 23 танка. За три месяца боев в Курской области Россия уничтожила 141 единицу украинской военной техники, 35 захватила, а остальные повреждены или брошены на поле боя.

Российская армия потеряла в Курской области 249 единиц военной техники, среди которых больше всего бронемашин — 123 единицы, 33 танка и 47 единиц транспорта. Украинские военные уничтожили 188 единиц российской техники и взяли в качестве трофеев 25 единиц.

Общий счет потерь в военной технике за три месяца боев в Курской области составляет 287 против 249 в пользу российских войск. Однако разрыв сокращается, ведь после двух месяцев Россия имела 208 против 134, то есть на 74 единицы больше, тогда как теперь ее преимущество в 38 единицах в военной технике.

Отметим, что данные основываются на открытых источниках и могут быть неполными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о потерях России и Украины в военной технике за первый месяц боев в Курской области, а также общий подсчет потерь за два месяца Курской операции.

Также "Комментарии" писали о заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, озвучившего потери России в Курской области за три месяца, в том числе личного состава и военной техники.



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Источник: https://x.com/naalsio26/status/1851081636521374153
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