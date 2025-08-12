Тревожные новости: в США ответили, где РФ прорывает фронт, как во время наступления на Авдеевку

Российские диверсионно-разведывательные группы прорываются в районы вблизи Доброполья. Оккупанты также, по всей видимости, недавно продвинулись на юго-восток от населенного пункта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Наступление России. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, российские войска, вероятно, недавно оккупировали Разино, Сухетское, Федоровку, Затишок, Бойковку, Новоторецкое, Заповедное – все населенные пункты находятся к юго-востоку от Доброполья, а также Маяк и Панковку, что к востоку от Доброполья.

Также известно, что передовые российские штурмовые подразделения и "инфильтрационные" группы действуют недалеко от Кучеров Яра, что к северо-востоку от Доброполья, Нового Шахового и Белицкого.

"Пока рано называть продвижение российских войск в районе Доброполья прорывом на оперативном уровне, хотя российские войска, вероятно, будут пытаться превратить свои тактические успехи в прорыв на оперативном уровне в ближайшие дни", — говорится в отчете ISW.

По мнению аналитиков, российские силы применили подобную тактику проникновения в середине апреля 2024 года, чтобы облегчить захват оперативно важной территории к северо-западу от Авдеевки.

"Следующие несколько дней в районе Покровска, вероятно, будут критическими для способности Украины предотвратить ускорение российских успехов на севере и северо-западе от Покровска", — пишут в ISW.

Читайте также на портале "Комментарии" — последние дни в направлении Доброполья наблюдается опасное обострение. Российские войска, пользуясь численным преимуществом в пехоте и постоянным давлением, смогли продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где ведут накопление сил для последующего наступления.



