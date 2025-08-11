Последние дни в направлении Доброполья наблюдается опасное обострение. Российские войска, пользуясь численным преимуществом в пехоте и постоянным давлением, смогли продвинуться в населенные пункты Кучеров Яр и Золотой Колодец, где ведут накопление сил для последующего наступления.

Армия рф готовит прорыв на фронте

Враг активно закрепляется на захваченных участках, а из района Кучеревого Яра уже проник в село Веселое, куда за последние сутки подтащил около двух десятков бойцов. Параллельно оккупанты развивают успех в направлении трассы Доброполья — Краматорск, фиксируясь в районах Нововодяного и Петровки. Российские войска обнаружили слабые места в обороне и пытаются использовать их для быстрого продвижения.

Ситуация на месте остается хаотичной. Часть командования одной из бригад представляет события как "контролируемые", однако военные, непосредственно держащие оборону, не соглашаются с такой оценкой, отмечая реальную угрозу прорыва.

Районы Золотого Колодца и Шахмата были укреплены новыми инженерно-фортификационными сооружениями, включая современные оборонные позиции (ВОП, РОП). Однако отсутствие достаточных сил для их удержания создает риск, что враг обойдет эти позиции, займет их и использует в собственной обороне — выбить оттуда будет крайне сложно.

Движение противника началось с установления огневого контроля с помощью дронов. Сейчас русские подразделения равномерно прокладывают физические пути для логистики, верно осознавая последствия заслуги собственных целей. Их план предусматривает полную оккупацию Кучеревого Яра, Золотого Колодца, Веселого и других населенных пунктов с последующим продвижением в глубь украинской обороны и развертыванием ударных групп операторов БПЛА.

По оценкам военных, если темпы наступления не изменятся, существует реальный риск, что Доброполье может упасть даже раньше Покровска, что будет иметь серьезные последствия для всей линии фронта в этом секторе.

