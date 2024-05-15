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Тревожная информация из-под Волчанска: Куда сумел продвинуться враг и что планирует

Ситуация в Волчанске более чем тревожная. Российские террористы частично вошли в город, продолжаются уличные бои, также продолжается эвакуация местного населения. Кроме того, враг начал наступление еще на одном участке

сегодня, 12:30
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Волчанске ситуация сложная, заявил правоохранитель Алексей Харьковский в эфире телемарафона. По его информации, российские террористы методически уничтожают город. Как отметил правоохранитель, захватчики разбили КАБами 80-85% города. Именно поэтому он призвал местных жителей эвакуироваться.

Тревожная информация из-под Волчанска: Куда сумел продвинуться враг и что планирует

Волчанск

Кроме того, по словам Алексея Харьковского, оккупанты занимают позиции на улицах города, идут бои и эвакуация местного населения.

Вместе с тем, как напоминает аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке, Генштаб в ночь на среду вышел с сообщением о том, что украинские военные в районе Волчанска и Лукьянцев отошли на более выгодные позиции. При этом аналитик утверждает, что российские оккупанты вошли в северную часть Волчанска. Как говорит Репке, там продолжаются бои в районе мясокомбината.

Аналитик рассказывает, что российские военные предпринимают попытки обойти город в 4 км к востоку. По его информации, оккупанты сумели перерезать дорогу из Волчанска в Тихое. При этом, как утверждает Репке, в окрестностях Волчанска оккупанты уже заняли такие села как Плетеневка, Огурцово, Гатище и Бугроватка. При этом аналитик добавляет, что темпы продвижения российских захватчиков все же снизились, если сравнивать с первыми днями "прорыва" в Харьковской области.

При этом, по информации Рёпке, противостоят российским захватчикам, в том числе и бойцы из "Легиона "Свобода России"" и "Русского добровольческого корпуса".

Кроме того, немецкий аналитик утверждает, что оккупанты также ведут наступление западнее на село Липцы. Там им удалось взять села Стрелка, Красное, Пильная, Борисовка, а также войти в Лукьянци и Глубокое. Как утверждает Репке, на этом направлении захватчики ведут наступление лишь силами одной пехоты, практически не имеющей техники.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что многие жители Харькова не убежали от россиян и их наступления, а ушли защищать свою область.




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Источник: comments.ua
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