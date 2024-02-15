Тревогу не игнорируйте. Эксперты рассказали, с какой частотой РФ может наносить ракетные удары

Если Россия во время ракетных ударов по Украине будет использовать небольшое количество ракет, как например, 15 февраля, то она сможет атаковать еженедельно, считает военный обозреватель Александр Коваленко.

Ракетный удар

Почему? Потому что ракеты Х-101\Х-555\Х-55 производятся, есть производство. Россияне производят их примерно 2 единицы в сутки",

– сказал Коваленко.

То есть, через неделю они могут выработать от 14 ракет. Эксперт напомнил, что от последней атаки россиян прошла почти неделя, вероятно, за это время захватчики изготовили новые ракеты для удара по Украине.

При этом Коваленко рассказал, что оккупанты используют для удара ракеты, которые трудно перехватить и обстреливают те регионы, где не стоят ЗРК "Patriot" и "SAMP-T". Военный обозреватель предполагает, что в ближайшее время РФ не сможет нанести массированный удар по Украине, использовав, например, сто ракет, потому что для их производства нужно время.

Не совсем согласен с таким мнением военный эксперт Роман Свитан. По его словам, среднюю атаку с использованием до полусотни ракет оккупанты могут готовить неделю. Именно поэтому, добавил он, россияне могут раз в неделю наносить ракетные удары по Украине.

По прогнозам Романа Свитана, следующая ракета атака может быть организована оккупантами в районе 23 февраля.

"Может быть как средняя атака, но не исключается и более серьезная – более сотни ракет. Проведение средней атаки не мешает подготовке к более массированной",

– добавил военный эксперт.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, что в ночь на 15 февраля в России с аэродрома Оленья в Мурманской области взлетело несколько бомбардировщиков Ту-95мс. В 4:30 стало известно об угрозе пусков ракет, воздушная тревога начала распространяться по всем регионам Украины. Были слышны сильные взрывы в Киеве, Днепре, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской областях.