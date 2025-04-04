Тревог в Украине может стать меньше: почему Ту-22М3 постепенно распадаются в воздухе

Издание Forbes отмечает, что несмотря на то, что Россия за более, чем 3 года большой войны потеряла пять Ту22М, это никак не скажется на ее способности и дальше обстреливать Украину. У оккупационной армии еще достаточно и уцелевших Ту-22М, и бомбардировщиков других типов, таких как Ту-95 и Ту-160, чтобы создавать угрозу Украине. Есть ли у России технологии для возобновления производства Ту-22М3? Действительно ли почти каждый вылет российских Ту-22М3 сопровождается техническими проблемами? Портал "Комментарии" разобрался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ту-22М. Фото из открытых источников

Ту-22М3 является самолетом советского образца

Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV заявил, что стратегический бомбардировщик Ту-22М3 является самолетом советского образца, и у России нет технологий для восстановления его производства.

"Если их количество будет уменьшаться, то будет уменьшаться, больше становиться точно не будет", — заявил он.

Ступак обратил внимание на довольно интересную деталь, что Ту-22М3 – самолет стратегической авиации, и что раньше в Украине чаще объявляли воздушную тревогу из-за них.

"Когда поднимается в воздух самолет стратегической авиации, это означает, что ночь будет максимально неспокойной, будет максимальное количество ракет запущено. Эта модель запускает крылатые ракеты, которые летят через всю территорию Украины, наносят огромный вред нам. Сейчас — минус один самолет, минус экипаж. Поэтому, вариантов для массированных обстрелов, я думаю, в ближайшее время у них либо не будет, либо варианты будут минималистичные", — отметил эксперт.

Бомбардировщики Ту-22М3 уже не являются очень мощным элементом ядерной триады

Военный эксперт Михаил Жирохов заявил в эфире Радио NV, что стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые страна-агрессор активно применяет для войны против Украины, уже устарели, и Россия больше не способна производить такие воздушные борта.

Эксперт отметил, что Ту-22 в России не производится. Российские инженеры действительно могут делать Ту-160, но там больше модернизация, и выпуск – один самолет на три года. А те старые стратегические бомбардировщики потихоньку распадаются в воздухе. И эти катастрофы начинают становится систематическими.

"Практически каждый вылет имеет какие-то технические проблемы, о которых очень мало пишут в открытых медиа", — заявил Жирохов.

По его словам, стратегические бомбардировщики Ту-22М3 уже не являются очень мощным элементом ядерной триады.

"Это просто из цивилизации, которая была до этого. Потому что изготавливать их россияне уже не могут", — добавил Жирохов.

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