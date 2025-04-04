Тревог в Украине может стать меньше: почему Ту-22М3 постепенно распадаются в воздухе

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Кравцев Сергей
Издание Forbes отмечает, что несмотря на то, что Россия за более, чем 3 года большой войны потеряла пять Ту22М, это никак не скажется на ее способности и дальше обстреливать Украину. У оккупационной армии еще достаточно и уцелевших Ту-22М, и бомбардировщиков других типов, таких как Ту-95 и Ту-160, чтобы создавать угрозу Украине. Есть ли у России технологии для возобновления производства Ту-22М3? Действительно ли почти каждый вылет российских Ту-22М3 сопровождается техническими проблемами? Портал "Комментарии" разобрался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ту-22М. Фото из открытых источников
Бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак в эфире Radio NV заявил, что стратегический бомбардировщик Ту-22М3 является самолетом советского образца, и у России нет технологий для восстановления его производства.
Ступак обратил внимание на довольно интересную деталь, что Ту-22М3 – самолет стратегической авиации, и что раньше в Украине чаще объявляли воздушную тревогу из-за них.
Военный эксперт Михаил Жирохов заявил в эфире Радио NV, что стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые страна-агрессор активно применяет для войны против Украины, уже устарели, и Россия больше не способна производить такие воздушные борта.
Эксперт отметил, что Ту-22 в России не производится. Российские инженеры действительно могут делать Ту-160, но там больше модернизация, и выпуск – один самолет на три года. А те старые стратегические бомбардировщики потихоньку распадаются в воздухе. И эти катастрофы начинают становится систематическими.
По его словам, стратегические бомбардировщики Ту-22М3 уже не являются очень мощным элементом ядерной триады.
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