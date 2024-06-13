Третья штурмовая требует немедленного подкрепления резервами: где возникла опасность

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Ткачик Олеся
Ровно месяц назад, 12 мая, российские войска начали наступление на поселок Боровая на купянском направлении, которое обороняет 3-я штурмовая бригада, рассказал журналист Юрий Бутусов.
Третья штурмовая бригада
По его словам, эти тяжелые и интенсивные бои проходят без значительной огласки, но требуют внимания, враг наступает на широком фронте и пытается связать боем и выбить одно из самых боеспособных соединений ВСУ.
Боевые потери ВС РФ, по отчетам за месяц боев в полосе 3-й ошбр составляют: 42 пленных, 866 ликвидированы, 1720 ранены. Кроме того, уничтожено и поражено: 8 пушек; 5 САУ; 6 танков; 23 бронемашины; 21 миномет.
То есть, подчеркивает Бутусов, россияне теряют даже не в разы, а на весь порядок больше людей.
По его словам, 3-я ошбр нуждается также в немедленном пополнении, чтобы провести ротацию пехотных подразделений и продолжать уничтожать российские резервы с таким же высоким темпом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда, по мнению основателя "Кракена", Силы обороны выгонят россиян из Харьковской области.
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