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Третья штурмовая требует немедленного подкрепления резервами: где возникла опасность

Третья штурмовая бригада нуждается в немедленном подкреплении резервами на Купянском направлении, об этом заявил журналист Юрий Бутусов

сегодня, 12:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ровно месяц назад, 12 мая, российские войска начали наступление на поселок Боровая на купянском направлении, которое обороняет 3-я штурмовая бригада, рассказал журналист Юрий Бутусов.

Третья штурмовая требует немедленного подкрепления резервами: где возникла опасность

Третья штурмовая бригада

По его словам, эти тяжелые и интенсивные бои проходят без значительной огласки, но требуют внимания, враг наступает на широком фронте и пытается связать боем и выбить одно из самых боеспособных соединений ВСУ.

Боевые потери ВС РФ, по отчетам за месяц боев в полосе 3-й ошбр составляют: 42 пленных, 866 ликвидированы, 1720 ранены. Кроме того, уничтожено и поражено: 8 пушек; 5 САУ; 6 танков; 23 бронемашины; 21 миномет.

То есть, подчеркивает Бутусов, россияне теряют даже не в разы, а на весь порядок больше людей.

"Я лично видел как россияне проводили атаки на один из наших опорников 3-й ошбр, бросая в бой сначала отделение из десяти солдат, затем группы из трех-четырех, а затем буквально по одному солдату. Вражеские штурмовые роты стачивают буквально до нуля. Но российское командование продолжает пополнять свою пехоту для продолжения атак",
– рассказал Бутусов.

По его словам, 3-я ошбр нуждается также в немедленном пополнении, чтобы провести ротацию пехотных подразделений и продолжать уничтожать российские резервы с таким же высоким темпом.

"Обстановка для нас в целом очень трудная, но выгодная, поскольку россияне разбивают резервы о наши рубежи обороны, и тем самым не могут направить их на другие направления. Пока 3-я ошбр сохраняет боеспособность, и операторы дронов не сидят в окопах, а уничтожают врага техникой, этот рубеж будет держаться без проблем. Но если резервы не подойдут вовремя, врагу удастся продвинуться и мы потеряем выгодный рубеж. Надеюсь, украинское командование видит обстановку и сможет вовремя отреагировать",
– отметил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда, по мнению основателя "Кракена", Силы обороны выгонят россиян из Харьковской области.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid0BNnyWZLo63WjU7oCMR89jc28dnwWQ9xgxxpnVv5feuQGkmf5RG41R5VbKZRbCom9l
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