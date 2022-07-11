Третий этап войны: почему Украине важно деоккупировать юг

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире ТСН объяснил, что означают заявления нашей власти о деоккупации юга в стратегическом плане для Украины и почему приказ Главнокомандующего был отдан именно сейчас. По его словам, это знаменует третий этап войны – контрнаступление и освобождение территорий от оккупантов.



"Это намерения нейтрализовать план "спецоперации" РФ с выходом сухопутным коридором от Крыма к ОРДЛО, поставка пресной воды в аннексированный Крым. Контроль над Херсонской областью позволит решить этот вопрос и будет способствовать дальнейшему освобождению оккупированных территорий, нарушить логистические пути для российской армии, нейтрализовать Керченский мост, флот россии, разблокировать морские порты для экспорта. Появление этого заявления не случайно, оно свидетельствует о намерениях перехода к 3 этапу войны — освобождению Херсонской, Запорожской и Донецкой, Луганской, Харьковской областей", — говорит он.

Фото иллюстративное / Pixabay

Война уже перешла в третий этап, если раньше была фаза обороны, то сейчас можно говорить о контрнаступлении и освобождении областей от россиян, отмечает эксперт.

За последнюю неделю зафиксировано до 20 поражений логистических баз оккупантов — это склады с ПК, баз материально-технического обеспечения и базы хранения горюче-смазочных материалов. Использование американских систем позволило снизить темпы продвижения российских войск.

Как писал портал, россия совершила артиллерийские обстрелы домов и ТЦ в Харькове. Уже известно о шести жертвах среди гражданских, более 30 человек ранены. Правоохранители открыли производство по факту гражданского убийства в городе. Россияне били из РСЗО по одному из районов города, попали в дома, шиномонтаж, торговый центр.

Также мы писали , что премьер Ирландии посетил Украину и объяснил свою позицию по поводу войны и вступления нашего государства в ЕС.





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