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Требует ли Украина членство в НАТО: Ермак раскрыл детали плана победы

Ермак сообщил детали плана победы и рассказал, какое оружие в первую очередь хочет получить Украина

сегодня, 12:28
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Ткачик Олеся

План победы Украины содержит четкое видение шагов, которые следует предпринять для того, чтобы обеспечить справедливый и длительный мир, заявил в Телеграмме глава Офиса президента Андрей Ермак.

Требует ли Украина членство в НАТО: Ермак раскрыл детали плана победы

Андрей Ермак

Кроме того, он сообщил, что план победы состоит из двух частей – военной и дипломатической.

"У нас должно быть преимущество на поле боя, чтобы заставить Путина прекратить боевые действия. Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение по большинству направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию", — сказал Ермак.

Глава Офиса президента также сообщил, что Украина увеличила производство оружия в шесть раз. Впрочем, стране все еще не хватает ресурсов, технологий и времени, чтобы производить все необходимое. Именно поэтому Ермак призвал американцев не просто увеличить, но и ускорить доставку пакетов военной помощи. В приоритетном списке Украины, по его словам, средства противовоздушной обороны, беспилотники, радиоэлектронная борьба, дальнобойные системы и артиллерийские снаряды.

Кроме того, Ермак призвал партнеров увеличить инвестиции в производство украинского оружия и подчеркнул важность предоставления Украине разрешения на удары по территории России и использование замороженных российских активов для поддержки нашего государства.

"Приглашение Украины в НАТО является частью плана победы. Я также призвал партнеров не учитывать угрозы эскалации со стороны РФ", — добавил Ермак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский повез в США план победы Украины. При этом в РФ болезненно на него реагируют и пытаются доказать, что якобы у Киева нет ни одного плана, как победить Россию.




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Источник: https://t.me/ermaka2022/5303
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